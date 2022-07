Bündnis ruft zum „Tag des Fleischfastens gegen den Hunger“ auf

Eine Allianz aus Institutionen, Verbänden und Parteien engagiert sich am bayerischen Bodensee für eine zukunftsorientierte nachhaltige und klimagerechte Ernährung gegen die kriegsbedingten Folgen in der Welternährung. Daher rufen die Organisatoren am Mittwoch, 20. Juli, ab 16.30 Uhr auf dem Therese-von-Bayern-Platz in Lindau zum „Tag des Fleischfastens gegen den Hunger“ auf, heißt es in einem Presseschreiben.

„Der Krieg gegen die Ukraine wirkt wie ein Brandbeschleuniger der bereits existierenden Krisen und verschärft Hunger und Armut“, schrieb die Deutsche Welthungerhilfe vor Kirzem. Demgegenüber stehe die Tatsachen, dass der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch in Deutschland rund 55 Kilogramm pro Jahr beträgt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt weniger als die Hälfte, heißt es im Bericht weiter.

Auch deshalb ruft ein überparteiliches Bündnis aus zwölf Institutionen, Verbänden und Parteien rund um Lindau die Bürgerinnen und Bürger auf, am 20. Juli ab 16.30 Uhr auf den Therese-von-Bayern-Platz zum „Tag des Fleischfastens gegen den Hunger“ zu kommen. Hier werden diverse Gruppierungen zu dem Thema informieren. Rezeptideen sowie musikalische Untermalung sind geplant.

Folgende Gruppierungen unterstützen den Aufruf: BUND Naturschutz Kreisgruppe Lindau, Fridays For Future Lindau, Parents For Future Lindau, Lokale Agenda 21, Arbeitskreis Eine Welt, Friedensregion Bodensee, Fiedensräume Lindau, Bunte Liste Lindau, ÖDP Lindau, Veggie Stammtisch Lindau, Gemeinwohl Ökonomie Lindau-Westallgäu, Pfarreiengemeinschaft Lindau-Insel und VGT – Verein gegen Tierfabriken (Österreich).