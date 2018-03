Buchhändler trotzen Osiander

Eva Altemöller muss ihre Buchhandlung in der Cramergasse schließen. Ihre Vermieter haben ihren Mietvertrag gekündigt. Vermutlich wird am 31. März der letzte Verkaufstag sein. Nun sucht die Buchhändlerin nach neuen Geschäftsräumen. Denn sie selbst hätte ihren Laden nicht aufgegeben. Obwohl direkt nebenan bald der Buch-Riese Osiander einzieht. Auch die Inhaber von „Buch-Insel“ und Papillon wollen bleiben – und sich gegen die neue Konkurrenz behaupten.

Sie habe der Ansiedlung von Osiander gelassen entgegengeblickt, sagt Altemöller im Gespräch mit der LZ. „Ich hätte mir sogar vorstellen können, mit ihnen zu kooperieren. Das hätte auch interessant werden können.“ Wie berichtet plant Osiander im Mai eine Filiale im ehemaligen Damenmodegeschäft „Spiegel“ zu eröffnen – Tür an Tür mit der „Altemöller’schen Buchhandlung“.

Doch nun sind Altemöller ihre Vermieter zuvor gekommen. Vor wenigen Wochen haben sie den Mietvertrag gekündigt, bis zum 31. Dezember muss die Buchhändlerin die Geschäftsräume spätestens übergeben. Doch so viel Zeit möchte sie sich nun gar nicht mehr lassen. „Ich mache zum 31. März zu“, sagt Altemöller. Sie sei enttäuscht über das Verhalten ihrer Vermieter, die als Grund für die Kündigung angegeben hätten, dass ihr Buchladen direkt neben dem Bücherriesen sowieso nicht bestehen könne.

Das "Juwel" ist weg

„Das stimmt nicht. Es gab sehr viele Gründe, das Mietverhältnis zu kündigen“, widerspricht Vermieterin Beate Baethge. So hätten sie und ihr Mann bereits seit Jahren einen anderen Mieter im Auge. „Und jeder Hausbesitzer hat das Recht, jeden reinzunehmen, den er will.“ Der neue Mieter, ebenfalls ein Lindauer Einzelhändler, will seinen Namen allerdings noch nicht in der Zeitung lesen. Grund dafür ist, dass er seinen alten Mietvertrag noch nicht gekündigt hat – und der neue mit den Baethges noch nicht steht.

Altemöller kündigt an, ihren Laden bis Ende Juni zu räumen, damit der neue Mieter Anfang Juli einziehen kann. Am liebsten hätte sie bis dahin neue Geschäftsräume. Denn die Unternehmerin hat zwar noch fünf andere Geschäfte auf der Insel – darunter mit dem Gutenberg-Laden und dem Museums-Laden auch weitere Buchhandlungen – „aber das Juwel, der Laden, über den ich mich definiert habe, ist dann weg.“ Schließlich führe sie nur in der „Altemöller’schen Buchhandlung“ ein Vollsortiment, die anderen Geschäfte bedienen Nischen. Allerdings gestalte sich die Suche nach geeigneten Räumen auf der Insel schwierig.

Buchhändler wollen nicht aufgeben

Sich der mächtigen Konkurrenz, die mit Osiander auf die Insel kommt, geschlagen zu geben, ist für Eva Altemöller keine Option. Ebenso wenig wie für Britta Schenk und Ulrike Nagel, Inhaberinnen der Geschäfte „Buch-Insel“ und „Papillon“. „Ich habe mich dazu entschieden, weiterzuarbeiten“, sagt Nagel, die im „Papillon“ bereits seit 14 Jahren Bücher verkauft. Ebenfalls in der Cramergasse und damit bald in direkter Nachbarschaft zu Osiander. Sie räumt ein, dass sie das zunächst schockiert habe. „Aber ich will die Fahne für den Einzelhandel hochhalten.“ Dabei sei ihr klar, dass sie es mit Osiander nicht aufnehmen könne. „Hinterher hecheln – da habe ich keine Chance“, sagt sie. Sie wolle sich wie bisher weiter auf ihre Nische konzentrieren und hauptsächlich Kinderbücher oder Werke zum Thema Spiritualität verkaufen. „Bei uns ist es sehr persönlich, wir haben viel Stammkundschaft – und eben nicht nur Bestseller“, sagt sie.

Auch Britta Schenk sieht in der Individualität ihren Vorteil gegenüber Osiander. „Mir macht das Spaß, was ich mache. So eine Empathie, die hat eine Kette nicht“, sagt die Inhaberin der „Buch-Insel“. Außerdem könne sie viel besser auf die Region eingehen. „Wir sind alle von Lindau, wissen was hier los ist.“ So gehe sie übers Jahr verteilt mit der Gestaltung ihres Geschäfts ganz gezielt auf die verschiedenen Lindauer Themen ein.

Wenn Eva Altemöller in den kommenden Wochen keinen neuen Laden findet, wird sie die Bücher, die sie bis Ende März nicht mehr verkaufen kann, vorerst in ihren anderen Läden unterbringen. Aber dann sind da auch noch jede Menge Möbel – und einige Mitarbeiter. „Die beiden Azubis werde ich behalten können“, sagt sie. Dem Rest der Buchhandlungsbesetzung müsse sie dann aber kündigen.