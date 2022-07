„Bub, mit deiner dunklen Hautfarbe hast Du bei der Polizei keine Chance“

Eigentlich hatte Hans-Peter Willhalm als Sohn einer Lindauer Bauerntochter eine nicht nur arbeitsreiche, sondern auch hoch interessante Kindheit vor sich. Doch da sein Vater Marokkaner war, wurden ihm im Lindau der unmittelbaren Jahre nach dem NS-Faschismus etliche spezielle Schwierigkeiten bereitet, weit über das hinaus, was ein lebensfroher Lindauer Lausbub jener Jahre sonst zu erwarten gehabt hätte.

1946 geboren, wuchs Hans-Peter Willhalm im ländlichen Schöngarten auf. Zusammen mit seinem fünf Jahre älteren Bruder erkundete er die interessante bäuerliche Welt des damaligen Lindauer Hinterlandes, half dem Onkel auf dem Bauernhof und in den Ferien seiner Mutter beim frühmorgendlichen Reinigen des damaligen Hauptzollamtes auf der Insel.

Da seine Mutter 1951 einen algerischen Angehörigen der französischen Armee heiratete, zog die Familie für rund ein halbes Jahr nach Paris um. Aus Hans-Peter wurde nun Jean-Pierre, was nach der Rückkehr zum lindauerischen Kosenamen „Tschampi“ eingedeutscht wurde.

Die Klassen eins bis sieben besuchte Jean-Pierre in der Volksschule Hoyern, die achte Klasse in Aeschach. Doch neben lebensfrohen Lausbübereien erlebte er auch immer wieder rassistisch eingefärbte Reaktionen der Gesellschaft auf seine deutlich dunklere Hautfarbe. So erinnert sich Herr Willhalm heute noch beispielsweise an die Einweihung des neuen Bodenseeschiffes „Grünten“ im Jahre 1958.

„Aus allen Klassen wurden aus den weiterführenden Schulen in Lindau pro Klasse ein Mädchen sowie ein Junge als Gäste auf das Schiff eingeladen. Die Auswahl dieser Schülerpaare wurde den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen überlassen. Mein Klassenlehrer veranstaltete hierfür einen Aufsatzwettbewerb. Die Autorin und der Autor der beiden bestbenoteten Aufsätze sollten mit auf das Schiff dürfen. Bei der Bekanntgabe der Aufsatznoten erhielt ich eine Note sechs und war sehr enttäuscht. Hatte ich doch zuvor immer eine recht gute Benotung für meine Aufsätze erhalten und mich auch diesmal wieder angestrengt. Auch mein Schriftbild war sauber und leicht lesbar.

Etliche Jahre später, ich arbeitete inzwischen als Taxifahrer in Lindau, stieg bei mir am Lindauer Hauptbahnhof mein ehemaliger Klassenlehrer samt zweier Koffer als Fahrgast ein (...) Ich sprach ihn während der Fahrt darauf an, dass ich einer seiner früheren Schüler sei. Der Lehrer antwortete, er wisse dies. Wir vereinbarten ein späteres Treffen (…) Mein ehemaliger Lehrer zog dabei jenen von mir geschriebenen Aufsatz aus dem Jahre 1958 aus der Tasche (…) und eröffnete mir, dass dies 1958 ein sehr guter Aufsatz mit der Note eins gewesen sei. Da ich aber eine dunkle Hautfarbe hatte, durfte der nicht als Aufsatzsieger der siebten Klasse der Volksschule Hoyern gewertet werden, um mit zur Schiffseinweihung zu können. Das hätte sich wegen meiner Hautfarbe nicht geziemt. Das sei nicht gegangen (…) Ich erfuhr hierbei auch, dass ich wegen meiner dunklen Hautfarbe bei großen Ausflügen der Klasse nie mitdurfte.“

Ähnlich erging es ihm bei einem Lausbubenstreich gegen den evangelischen Pfarrer Aeschachs und Religionslehrer der Klasse: „Dieser fuhr damals einen Kleinwagen der Marke ‚Gogomobil‘ mit einem 250cm² Hubraum-Motor. Da dieses Auto kein großes Gewicht besaß, halfen mir eines Tages drei Mitschüler dabei, dieses „Gogo“ auf die ‚Milchbank‘ in Hoyern zu heben.

Als Pfarrer von Kirschbaum seinen Kleinwagen nach Unterrichtsschluss auf der Milchbank entdeckte, war er sehr erbost und fragte die Hoyerner Erwachsenen rund herum nach den Schuldigen. Diese aber konnten oder wollten sich nur an einen erinnern, den von ihnen so bezeichneten ‚Negerbimmel‘. Das war ich.

Dies verrieten sie dem Pfarrer. Ich war wieder einmal das ‚schwarze Schaf‘. Den anderen beteiligten Schülern passierte nichts (…) Alle vier mussten wir zunächst zusammen sein Auto wieder auf die Straße stellen...“

Als sich Tschampi als Jugendlicher auf Anraten eines Aeschacher Ortspolizisten für den Beruf des Polizisten interessierte, wurde er vom dortigen Postenkommandanten mit der Bemerkung abgewimmelt, dass er mit seiner dunklen Hautfarbe bei einer Bewerbung zum Polizeidienst keine Chance auf Aufnahme habe.

Hans-Peter Willhalm ließ sich zum Maler und Lackierer ausbilden, arbeitete später u.a. auch als Baggerfahrer, hatte ein eigenes Lindauer Taxiunternehmen und arbeitete vor seiner wohlverdienten Rente noch 25 Jahre als Personenwagenrangierer und Schrankenwärter in Stadt und Landkreis Lindau.