Brutaler Raubüberfall auf 84-Jährigen: Die beiden Täter sind gefasst

Zwei Rumänen haben in der Nacht auf Samstag einen 84-Jährigen Mann in seinem Wohnhaus in Rankweil brutal überfallen. Die zwei Einbrecher kamen jedoch nicht weit: Wie das Landeskriminalamt Vorarlberg mitteilt, fasste die Polizei die beiden Männer bereits kurze Zeit später. Der alte Mann musste mit Hämatomen und Rippenbrüchen ins Krankenhaus eingewiesen werden.

Die rumänischen Staatsangehörigen (17 und 44 Jahre alt) brachen laut Polizei mit einem Beil und Hammer, die sie im angrenzenden Gartenhaus gefunden haben, die ebenerdige Terrassentüre auf. Als sie auf den 84-jährigen Besitzer, der alleine im Haus war, trafen, warfen sie eine Decke auf den auf der Couch liegenden Mann und schlugen mit den Fäusten auf ihn ein. Durch die Schläge erlitt das Opfer großflächige Hämatome im Gesicht und am Körper sowie mehrere Rippenbrüche. Die Täter forderten die Herausgabe von Bargeld. Anschließend fesselten sie das Opfer an Beinen und Armen und durchsuchten mehrere Räume, bevor sie das Haus durch die Eingangstüre verließen und in nördliche Richtung flohen.

Nachdem die Täter das Haus verlassen hatten, verständigte der 84-Jährige selbständig über Notruf die Einsatzkräfte. Im Zuge der unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Umfeld des Wohnhauses und nach der Aussage eines Nachbarn zur möglichen Fluchtrichtung, konnte ein Täter in der Nähe des Tatortes von Beamten mit Diensthund festgenommen werden. Bei der Absuche des weiteren Umfeldes fassten die Beamten auch den zweiten Täter im Garten eines Hauses. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Feldkirch eingeliefert und stationär aufgenommen. Die beiden Verdächtigen werden beim Landeskriminalamt vernommen und anschließend in die Justizvollzugsanstalt Feldkirch eingeliefert.