Brombeiß kritisiert Zustände am Aeschacher Markt

Beim Kreisel am Aeschacher Markt läuft der Verkehr derzeit nicht rund. Wegen einer Baustelle ist ein Teil des Gehwegs gesperrt: Fußgänger müssen einen großen Bogen laufen. Besonders Schüler, die zum Bus wollen, halten sich nicht an die Absperrungen, sondern nehmen den direkten Weg, hat Günther Brombeiß, Stadtrat der Freien Bürger, beobachtet.

„Aber auch für ältere Menschen ist der Umweg sehr weit“, so Brombeiß im Hauptausschuss. Er habe unter anderem eine Seniorin mit Rollator gesehen, die den gefährlichen Weg direkt am Bauzaun entlang genommen habe.

Er will, dass die Verwaltung prüft, ob es keine andere Möglichkeit der Fußgängerführung gibt. Falls nicht, solle wenigstens der Bus an einer Stelle halten, zu der die Schüler nicht über den Kreisverkehr müssten. Am Aeschacher Kreisel entsteht ein mehrstöckiges Wohn- und Geschäftshaus. Früher stand an dieser Stelle das Gasthaus Aeschacher Hof, dass dann abgerissen wurde. Die Umleitung an dieser Stelle soll voraussichtlich ein halbes Jahr bestehen bleiben. (jtw)