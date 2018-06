BRK fürchtet Rückgang der Blutspenden

Im Landkreis Lindau haben im vergangenen Jahr 2235 Menschen insgesamt 4338 Blutspenden geleistet. Das teilt das Rote Kreuz mit. Damit sei die Spendebereitschaft in der Region vergleichsweise hoch. Durchschnittlich spenden 7,37 Prozent der Menschen in Bayern Blu. Der Anteil an Erstspendern lag im Kreis Lindau mit 8,83 Prozent ebenso über dem bayerischen Durchschnitt von 7,3 Prozent.

Nur 20 Prozent der jungen Erstspender aus 2011 spenden auch heute noch Blut, heißt es in der Mitteilung. 479 811 Menschen in Bayern hätten 2014 ihr Blut für andere gespendet. 35 141, also 7,3 Prozent davon, fanden zum ersten Mal den Weg zu einem Blutspendetermin. „Gemeinsam haben sie dafür gesorgt, dass all jenen Patienten, die nach einem Unfall oder aufgrund einer Krankheit Blutkonserven benötigen, geholfen werden kann“, so das BRK. Trotzdem könnten der demografische Wandel und das fehlende langfristige Engagement vor allem junger Blutspender künftig zu Versorgungslücken führen.

Alle Blutspendetermine unter www.blutspendedienst.com/termine