BRK bietet kostenlose Schnelltests an

Das Rote Kreuz bietet ab sofort auch in Lindau kostenlose Corona-Schnelltests an. Das hat Kreisgeschäftsführer Roman Gaißer mitgeteilt. Möglich sind die Tests an jeweils zwei Tagen in der Woche in Lindau und Lindenberg .

Das BRK bietet in beiden Städten bereits seit 9. Februar Schnelltests an. Dafür mussten Interessenten bisher aber 20 Euro berappen. Die Kosten übernimmt jetzt der Staat. Denn mittlerweile hat jeder Bürger Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Schnelltest in der Woche. Neben einzelnen Apotheken bietet auch das BRK das an – allerdings nur bei vorheriger Anmeldung: „Einfach so kommen, wird nicht gehen“, sagt Gaißer. Zum Test mitbringen müssen Bürger ihren Personalausweis. Das BRK bestätigt dann einen negativen Test. Bei einem positiven Ergebnis muss die betreffende Person in Quarantäne und einen PCR-Test machen lassen.

In Lindau erfolgen die Tests im Rotkreuz-Haus auf der Insel (Rotkreuzplatz 1) – dienstags und donnerstags jeweils von 18 bis 20 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es im Parkhaus an der Inselhalle.