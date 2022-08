Britisches Schauspielerduo in Höchstform

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach langer pandemiebedingter Theaterpause konnte das Bodensee-Gymnasium endlich die Turnhallentore für das britische Phoenix-Theatre öffnen. Das Ensemble spielte die Stücke „Saddle up“ für die 6. Klassen (und die 6a des Valentin-Heider-Gymnasiums) sowie „New Beginnings“ für die Unter- und Mittelstufe (Klassen 7-9) in insgesamt drei Aufführungen in der Turnhalle. Für die Oberstufe der beiden Gymnasien führten die SchauspielerInnen eine Adaption von Shakespeares „Richard the Third“ auf. Alle Vorstellungen endeten mit tosendem Applaus.

So entstanden im Laufe eines Schultages drei verschiedene Bühnen, damit die unterschiedlichen Altersstufen endlich wieder eine Theateraufführung in der Fremdsprache genießen konnten. Das Besondere: Nur zwei Schauspieler, Francesca Hellström und Lewis Kennan, verkörperten die zahlreichen Charaktere.

Zuerst schlüpften sie in die Rollen des Cowboy-Musicals „Saddle up“, bei dem der Sheriff Pertwee die Bösewichte Wild Bill Jones und Jethro Pumpernickel dingfest machen muss, die auf der Jagd nach Gold und Diamanten sind. Man musste sich ducken, mittanzen und einfach herzhaft lachen.

Beim Stück „New Beginnings“ konnte man miterleben, wie sich wohl die Auswanderer bei ihrer Ankunft in Amerika gefühlt haben. So begleiteten die ZuschauerInnen die 19-Jährige Annie bei ihrer Ankunft im Jahr 1921 in Ellis Island und lernten, was es heißt, alles für den „American Dream“ zurückzulassen beziehungsweise mit welchen Schwierigkeiten die Einwanderer zu Beginn ihres Neuanfangs zu kämpfen hatten.

Das Highlight war jedoch das Shakespearedrama „Richard the Third“. Es ist beileibe nicht einfach, SchülerInnen für Shakespeare zu begeistern. Ebenso ist es oft schwer, ihnen die komplexen Handlungen in der Originalsprache verständlich zu machen. Jedoch entstand mit zwei absoluten Profis in Höchstform, einer Version des Stückes, die Originaltext mit eingeschobenen Erklärungen der Handlung verbindet, und dem Mitwirken des Publikums eine äußerst kurzweilige Show. Den SchülerInnen und den begleitenden LehrerInnen wird dieses Theatererlebnis mit Sicherheit in Erinnerung bleiben.

Das Feedback beider Schulen war so positiv, dass der englische Theatertag mit dem Phoenix Theatre im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederholt werden soll.