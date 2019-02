Brigitte und Ludwig Härle gewinnen Hauptpreis der Sparkasse

Eine besondere Überraschung hatten Anton Zimmerer (links) von der Sparkassen-Geschäftsstelle Lindau-Reutin und Gebietsdirektor Rainer Hartmann (rechts) für Brigitte und Ludwig Härle aus Weißensberg. Die Eheleute sind seit 30 Jahren PS-Sparer der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim. Bisher haben sie immer, wie sie berichteten, nur fünf oder zehn Euro gewonnen. Bei der Januar-Auslosung wurden sie jetzt mit dem monatlichen Hauptpreis in Höhe von 10 000 euro belohnt. Aktuelle Pläne, was sie mit dem unverhofften Gewinn machen, haben Brigitte und Ludwig Härle noch nicht. „Vermutlich stecken wir das Geld in anstehende Renovierungsarbeiten oder in unsere geplante neue Küche,“ überlegten sie. Auch die Vereine und Organisationen der Region profitieren aus dem Verkauf von PS-Losen. Aus den Erträgen schüttete die Sparkasse im vergangenen Jahr mehr als 187 000 Euro an Spenden aus. Foto: Sparkasse