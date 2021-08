Briefwahlunterlagen können beim Wahlamt beantragt werden

Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, werden per Post verschickt. Für die Beantragung von Briefwahlunterlagen hat das Wahlamt der Stadt Lindau in der Zeit von Montag, 30. August, bis einschließlich Freitag, 24. September, geöffnet.

Lindauerinnen und Lindauer, die für die Bundestagswahl wahlberechtigt sind, bekommen bis spätestens Sonntag, 5. September, mit der Post ihre Wahlbenachrichtigung. Auf der Rückseite dieser Benachrichtigung befindet sich das Antragsformular für die Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen. Dieser Unterlagen können entweder über dieses Formular, per Post oder per Mail beantragt werden. Die Beantragung ist nicht an eine bestimmte Form gebunden. Der Antrag sollte jedoch mindestens folgende Daten zur eindeutigen Identifizierung der/des Antragstellenden enthalten: Name, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum.

Wer diese Benachrichtigung bekommen hat und die Briefwahlunterlagen an eine andere als die Wohnanschrift zugeschickt bekommen möchte, kann die gewünschte Adresse nennen. Wegen Corona bittet das Wahlamt die Wählenden darum, wenn möglich ihre Briefwahlunterlagen nicht persönlich vor Ort zu beantragen.