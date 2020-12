Briefmarathon von Amnesty International

Hunderttausende Menschen machen jedes Jahr beim Amnesty-Briefmarathon mit: Sie schreiben Briefe für Menschen in Not und Gefahr – adressiert an Regierungen, um Unrecht zu beenden, und an bedrohte Menschen, um ihnen Solidarität zu zeigen. Auch die Lindauer Gruppe von Amnesty International beteiligt sich am Briefmarathon mit einem Infostand am Samstag, 12. Dezember, von 10 bis 13 Uhr in der Fußgängerzone in Lindau, nahe Altes Rathaus. Die Mitarbeiter halten dort Briefvorschläge von fünf Fällen von Menschenrechtsverletzungen bereit, die unterschrieben und verschickt werden sollen, kündigt Amnesty an.

Der Infostand findet im Freien und unter entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln statt. Als „kleinen Trost“ für den Ausfall des „Großen Bücherflohmarkts“ bietet die Amnesty-Gruppe die Möglichkeit, in ihrem „kleinen Bücherladen“ Bücher und Trödel zum Schnäppchenpreis einzukaufen und damit die Menschenrechtsarbeit von Amnesty International finanziell zu unterstützen. Der Laden befindet sich in der Wackerstraße 4 in Lindau und ist jeden Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.