Brent Norris stürmt für die EV Lindau Islanders

Nach den Transfers von Torhüter Michael Boehm und Stürmer Florian Lüsch haben die EV Lindau Islanders den dritten Zugang für die kommende Saison in der Eishockey-Oberliga verpflichtet. Der kanadische Stürmer Brent Norris kommt von den Hannover Indians aus der Oberliga Nord.

Die Oberliga ist für den Kanadier Brent Norris demnach kein unbekanntes Terrain. Bereits vor der vergangenen Saison stand er, aufgrund seiner starken Saison in Waldkraiburg, im Fokus von Lindaus Trainer Chris Stanley und dem Sportlichen Leiter Sascha Paul. Ein Engagement am Bodensee kam damals allerdings nicht zu Stande.

In der Saison 2017/18 spielte Norris für die Löwen aus Waldkraiburg und trug dort maßgeblich zum Klassenerhalt in der Oberliga Süd bei. Der kanadische Stürmer erzielte in 44 Spielen (Oberliga und Verzahnungsrunde) 48 Scorerpunkte (24 Tore/24 Assists). In der abgelaufenen Saison bestätigte der „sehr quirlige und scheibensichere Center“, wie ihn die Islanders in einer Mitteilung charakterisieren, seine Qualitäten bei den Hannover Indians in der Oberliga Nord. Hier kam er in 52 Spielen (Oberliga und Play-offs) auf 83 Scorerpunkte (32 Tore/51 Assists).

Klare Anforderung an Norris, der beim EVL die erste Ausländerlizenz besetzt: Er soll das Spiel führen und als Vorbild vorangehen sowie seine stärken in Überzahl einbringen. „Brent ist ein Wunschkandidat von Chris Stanley und mir. Er bringt die nötige Erfahrung in Deutschland und der Oberliga mit“, sagt Lindaus Sportlicher Leiter Sascha Paul. „Des Weiteren verfügt er über Scorerqualitäten und eine ruhige Spielweise. Ich bin mir sicher, dass unsere Zuschauer viel Spaß an ihm haben werden.“

Der 25-jährige Brent Norris wird bei den EV Lindau Islanders vorerst einen Vertrag für eine Saison unterschreiben und mit der Nummer 38 auflaufen. Im Gegensatz zu den Spielzeiten zuvor erhoffen sich die Verantwortlichen der Islanders Ruhe auf den Positionen der ausländischen Spieler – die zweite Position muss allerdings erst noch besetzt werden. „Mit Brent Norris kommt der Wunschspieler von unserem Coach und unserem Sportlichen Leiter zum EVL. Wir hoffen, dass er die Erwartungen gänzlich erfüllen kann und wir nun endlich Ruhe auf den Ausländerpositionen bekommen“, sagt der EVL-Vorsitzende Bernd Wucher. „Die sicher wieder sehr junge Mannschaft braucht gerade im Bereich der Importspieler Leader. Das ist Brent definitiv, sowohl auf als auch neben dem Eis.“