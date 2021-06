Bregenzer Segler gewinnt Lindauer Regatta

Der Lindauer Segler-Club hat nach einer anderthalbjährigen Corona-Pause wieder eine Regatta organisiert. Zur Pokalregatta der Lacustre waren neun Schiffe gekommen. Wegen der Abstandsregeln gab es für die Teilnehmer weder eine offizielle Siegerehrung noch ein gemeinsames Abendessen. „Das macht alles nichts,“ meinte Martin Kühne aus Arbon. „Solange wir nur endlich zusammen wieder auf dem Wasser Regatta segeln können.“

Wettfahrtleiter Stefan Latzel hatte Glück mit dem Wetter: Am Samstag reichte es laut Mitteilung für vier Läufe, am Sonntag kamen noch einmal zwei dazu, bei zwei bis fünf Beaufort. Obwohl es an beiden Tagen anfangs nach Flaute auf dem Bodensee ausgesehen hatte. Zwei Windsysteme standen an beiden Tagen gegeneinander. Einmal setzte sich der Nordwind durch, dann wieder der Westwind. „Ich habe halt sehr kurze Kurse gelegt und mir zwischen zwei Wettfahrten keine Zeit gelassen“, sagte Stefan Latzel. „Wir hatten häufig Dreher von 40 Grad, da musste ich immer entscheiden, weiterfahren oder den Kurs wieder umbauen.“

Mit fünf ersten Plätzen (die sechste Wettfahrt war das Streichergebnis) siegte Gerhard Jahn vom Bregenzer Segel-Club vor Erich Buck vom Yacht Club Langenargen und Georg Geyer vom Zürcher Segel Club.