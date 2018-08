Bregenzer Hausberg im Visier

605 Höhenmeter auf einer Strecke von 3550 Metern sind am Sonntag, 2. September, bei der 24. Auflage des Internationalen Raiffeisen Pfänderlaufs zu absolvieren. Veranstalter sind der Skiclub Bregenz und die Pfänderbahn AG. Der Startschuss fällt um 10 Uhr bei der Pfänderbahn-Talstation. Mehr als 100 Läufer peilen laut Ankündigung das Ziel Bergstation auf 1022 Höhenmeter an.

So vielfältig wie das Weggelände am Pfänder sind auch die Teilnehmer: Unter ausgewiesene Profi-Bergläufer mischen sich Hobbysportler und Wanderbegeisterte aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein. Heuer wird es dabei ganz besonders spannend: Der Rekordhalter und mehrfache Gewinner Joseph Gray aus den USA ist dieses Jahr verhindert. Doch stehen zahlreiche motivierte Nachfolger bereits in den Startlöchern. Jeder Läufer erhält beim Zieleinlauf kostenlose Würstel und ein Getränk sowie die kostenlose Talfahrt mit der Pfänderbahn.

Auch der Laufnachwuchs geht am 2. September beim 3. Panto Outdorr-Kinderlauf an den Start. Zu bewältigen sind 60 Höhenmeter auf rund 550 Metern Lauflänge.