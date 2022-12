Bregenzer Handballer vor letztem Heimspiel des Jahres

Die Bregenzer Handballer treffen am letzten Spieltag vor der Winterpause in der ZTE HLA Meisterliga an diesem Samstag ab 19 Uhr in der Bregenzer Handballarena auf den Tabellenelften HSG Bärnbach/Köflach. Das Hinspiel in der Weststeiermark entschieden die Vorarlberger mit 28:26 für sich. Seit dem dritten Spieltag hat sich einiges getan. Während die Bregenzer mit 14 Punkten momentan den sechsten Platz belegen, konnten die Bärnbacher bisher erst einen Sieg feiern und sind nur einen Punkt vom Tabellenschlusslicht Vöslau entfernt. Zuletzt musste die Mannschaft von Uros Serbec eine deutliche Niederlage gegen HC Linz AG (34:24) hinnehmen.

Deshalb gelten die Bregenzer auch als Favorit gegen Bärnbach/Köflach. „Wir wollen gewinnen“, sagt Co-Trainer Marko Tanaskovic. „Ich bestreite die Qualitäten von Bärnbach nicht, aber wir sind die bessere Mannschaft und das wollen wir auch beweisen.“ vor allem sind die Bregenzer nicht zufrieden mit der Hinrunde. „Das Jahr neigt sich dem Ende zu, das letzte Spiel steht an und ich muss sagen, dass wir mit dem bisher Erreichten nicht zufrieden sind. Platz sechs in der Liga spiegelt nicht die Stärke unserer Mannschaft wider“, sagt Tanaskovic. Die Marschrichtung ist deshalb klar: „Wir wollen mehr, genau wie unsere Fans.“

Trainer dankt dem „konstantesten Spieler“

Zumindest ein Sieg zum Abschluss des Jahres soll also her. Personell werden aber zwei Spieler fehlen. Robin Kritzinger wird am Samstag nicht im Aufgebot stehen. Der 20-Jährige wurde am Montag am Fuß operiert und fällt voraussichtlich für zwei Monate aus. Außerdem wird Cheftrainer Michael Roth weiterhin auf Claudio Svecak verzichten müssen, welcher noch immer mit den Folgen seiner Corona-Erkrankung zu kämpfen hat.

„Robin ist unser konstantester Spieler. Er hat sich monatelang in den Dienst der Mannschaft gestellt und seine Operation lange aufgeschoben. Das ist nicht selbstverständlich und etwas, wofür wir ihm alle sehr dankbar sind“, sagt Trainer Michael Roth. „Am Samstag müssen wir das letzte Spiel in diesem Jahr ohne ihn bestreiten. Dafür müssen wir noch einmal alle Kräfte mobilisieren und die Konzentration hochhalten. Die letzten zwei Heimspiele haben wir sehr gut gespielt. An diese Leistung wollen wir anknüpfen und den Jahresabschluss, mit unseren Fans im Rücken, erfolgreich gestalten.”