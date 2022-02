230 Menschen demonstrieren in Bregenz - Autofahrerin fährt auf Polizeibeamte los

Am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Bregenz hat eine Autofahrerin versucht, Polizeibeamte anzufahren. Etwa 230 Menschen starteten laut Polizei am Dienstag gegen 16 Uhr zu der Versammlung. Gegen Ende um 20 Uhr waren demnach nur noch etwa 50 Demonstrierende da.

Mehrfach marschierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz bis zum Kreisverkehr der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt. Es kam immer wieder zu Verkehrsbehinderungen.

17 Anzeigen, weil Corona-Maßnahmen nicht eingehalten wurden

Laut Polizeibericht wurden 60 Personen kontrolliert, 17 Anzeigen wegen Nichteinhaltung der Corona-Maßnahmen erstattet und eine Person musste festgenommen werden.

Gegen 17.35 Uhr blieb eine Frau mit ihrem Auto im Fließverkehr stehen und hielt gegenüber der Versammlung eine Österreichfahne aus dem offenen Fenster. Laut Polizei hupte die 51-Jährige mehrfach und schrie dieselben Parolen wie die Demonstrierenden.

Polizeibeamten kontrollierten die Frau, woraufhin sie laut Bericht auf die Beamten zufuhr und diese zur Seite springen mussten, um nicht überfahren zu werden. Sie blieben unverletzt.

Die Frau wird wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und mehreren Verwaltungsübertretungen angezeigt.

Wegen der zurzeit täglich stattfindenden Demonstrationen in Bregenz kommt es laut Polizei voraussichtlich bis Freitag, 4. Februar, in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr weiterhin zu Verkehrsbehinderungen.