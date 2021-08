Bregenzer Bürgermeister Rietsch in Lindau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die gute, nachbarschaftliche Zusammenarbeit zwischen Bregenz und Lindau soll auch in Zukunft gepflegt und, wo es geht, noch intensiviert und verbessert werden, das bekräftigten die Lindauer Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons und der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch beim Besuch einer Bregenzer Delegation in Lindau. Michael Ritsch ist seit knapp einem Jahr im Amt und er nutzte seinen Besuch in Lindau auch dazu, die Sonderausstellung „Marc Chagall – Paradiesische Gärten“ anzuschauen. Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn und die Ko-Kuratorin der Ausstellung, Dr. Sylvia Wölfle begrüßten die Gäste aus Bregenz, zu denen auch der Stadtamtsdirektor Mag. Florian Bachmayr-Heyda und Bruno Wackernell aus dem Büro Bürgermeisters gehörten, im Kunstmuseum. Die Bregenzer Festspiele und die Stadt Lindau werden im Oktober mit dem Europäischen Kulturpreis ausgezeichnet und so ist unter anderem das herausragende kulturelle Engagement der Nachbarstädte eine starke Verbindung, die künftig, so der Wunsch der Verantwortlichen, ausgebaut werden soll.