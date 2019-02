Bregenz Handball verliert in Graz

Nichts ist es für Bregenz Handball mit der gelungenen Generalprobe für das 91. Ländle Derby am kommenden Freitag gegen Alpla HC Hard geworden. Am Ende unterlagen die Vorarlberger in der Spusu-Bonusrunde in Graz mit 26:31 (11:14). Bereits vor der Abfahrt in die österreichische Landeshauptstadt der Steiermark mussten die Bregenzer den ersten Rückschlag verkraften und dabei Vlatko Mitkov mit einer neuerlichen Wadenzerrung zu Hause lassen. Der ebenfalls angeschlagene Ante Esegovic musste laut Pressebericht somit auf die Zähne beißen.

Das tat der Rückraumspieler zu Beginn mit Bravour, erzielte in der Anfangsphase die Tore zum 3:3 und 6:5 für Bregenz. Am Kreis sorgte Marko Coric stets für Gefahr, konnte nur mit Fouls gestoppt werden, die zumeist zu Strafwürfen für die Vorarlberger führten. An der Linie zeigten die Gäste vom Bodensee mit zwei vergebenen Strafwürfen jedoch Schwächen, wodurch sich die Grazer mit einem 4:0-Lauf innerhalb von 3 Minuten auf 13:9 absetzen konnten. Goran Aleksic war es mit seiner siebten Parade zu verdanken, dass es mit 14:11 für die Steirer in die Pause ging.

Nach 39 Minuten sah sich Bregenz-Coach Jörg Lützelberger beim 14:20-Rückstand zum Timeout gezwungen. Vier Minuten später stand es bereits 24:15 für Graz, ein Punktgewinn für Bregenz rückte in weite Ferne. Sechs Gästetreffer in Folge gaben Bregenz nochmals Hoffnung, doch die Restzeit setzte die Gäste zu sehr unter Druck. Beim 29:23 durch Filip Ivanjko rund vier Minuten vor dem Ende war klar, dass es auch im zweiten Spiel für Bregenz im neuen Sportpark Graz nichts zu holen geben würde.