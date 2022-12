Bregenz Handball schließt Jahr mit Heimsieg ab

Im letzten Spiel des Jahres hat Bregenz Handball am Samstag die HSG Bärnbach/Köflach mit 31:24 besiegt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten setzten sich die Bregenzer zur Halbzeit bereits mit vier Toren ab (16:12). In der zweiten Hälfte reduzierten die Gäste den Abstand zwischenzeitlich auf drei Tore, aber machten Bregenz den achten Saisonsieg in der HLA Meisterliga letztlich nicht mehr streitig.

„In erster Linie sind wir froh, dass wir das Spiel gewonnen haben“, sagte Michael Roth, Trainer von Bregenz Handball. „Es war allerdings nicht unser bestes Spiel. Wir haben immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Wir haben zu viele Bälle weggeworfen und zu viele technische Fehler gemacht.“ Aus seiner Sicht lag das unter anderem daran, „dass wir die Woche nicht gut trainieren konnten“, so Roth. „Viele Spieler waren krank, zusätzlich hatte sich Vinogradov (Mikhail Vinogradov, Anm. d. Red.) eine kleinere Verletzung zugezogen.“

Ergebnis stellt den Trainer zufrieden

Trotz der ausbaufähigen Leistung war Roth am Ende des Tages aber zufrieden. „Wir wollten gewinnen und das haben wir geschafft, Jetzt werden wir die Winterpause nutzen, um neue Kräfte zu sammeln und uns zu regenerieren.“ Dass der Sieg gelang, war vor allem auch Torwart Jan Kroiss zu verdanken. Für seine Leistung wurde er zum wertvollsten Spieler des Spiels (MVP) ausgezeichnet. „Zuallererst Gratulation an die ganze Mannschaft. Wir haben heute eine super Teamleistung gezeigt, auch wenn wir zu Beginn der zweiten Halbzeit etwas eingebrochen sind. Ich denke, dass wir gezeigt haben, dass wir die stärkere Mannschaft sind und am Ende auch verdient gewonnen haben“, erklärte Kroiss nach der Begegnung.

Bregenz Handball wurde damit seiner Favoritenrolle gerecht. Bärnbach/Köflach rangiert in der ersten Liga Österreichs zurzeit auf dem vorletzten Platz. Die Bregenzer, die Ende August den Supercup gewannen, sind Sechster. Aus 14 Spielen gab es für das Roth-Team acht Siege und sechs Niederlagen. Im neuen Jahr soll die Qualifikation zur Finalrunde eingetütet werden. Fortgesetzt wird der Ligabetrieb für Bregenz mit dem Heimspiel gegen den HC Linz (Samstag, 4. Februar, 19 Uhr).