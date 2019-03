Bregenz Handball greift nach Platz drei

Nach dem erfreulichen Derbysieg über Alpla HC Hard in der vergangenen Woche trifft Bregenz Handball am Sonntag, 3. März, in der fünften Bonusrunde der spusu Liga auf Westwien und kann mit einem Sieg auf Tabellenrang drei vorrücken. Die derzeit positive Stimmung wollen die Vorarlberger auch in die nächsten Runden mitnehmen, wie es in der Ankündigung des österreichischen Handball-Rekordmeisters heißt. Als Stimmungskiller zeichnet sich allerdings weiterhin der Verletzungsteufel bei den Bregenzern aus.

Im Derby gegen Hard hatte sich Kapitän Lukas Frühstück die Nase gebrochen und wird vermutlich zumindest bis zum nächsten Duell gegen Hard am 29. März ausfallen. Zusätzlich muss der Bregenzer Cheftrainer Jörg Lützelberger auf die Langzeitverletzten Dian Ramic, Christian Jäger und Clemens Gangl verzichten. Das Knie von Ante Esegovic wird für das Spiel in der Südstadt am Sonntag gegen Westwien noch eine Pause erhalten. Und Luka Kikanovic, der am vergangenen Freitag sein bestes Spiel im gelb-schwarzen Trikot der Bregenzer lieferte, plagen seit dem Ländlevergleich Schulterschmerzen.

Dass die jungen Spieler Kritzinger, Brombeis, Svecak und Mohr in die Bresche springen können, haben sie bereits bewiesen. Hoffnung gibt außerdem ein möglicher Einsatz von Vlatko Mitkov. Nach dessen zweiter Wadenzerrung innerhalb kürzester Zeit könnte der 37-jährige Routinier gegen die Südstädter für etwas Entlastung sorgen. Dies werde sich aber erst beim Abschlusstraining am Samstag herausstellen.

„Es ist keine leichte Situation für uns. Die Spieler, die wir noch zur Verfügung haben, machen ihre Sache aber ausgezeichnet und haben sich für höhere Aufgaben empfohlen. Wir werden es Westwien nicht einfach machen“ gibt sich Chefcoach Lützelberger mit Blick auf den Gastauftritt der Vorarlberger am Wochenende zuversichtlich.

Zusätzliche Motivation gibt auch ein Blick auf die aktuelle Tabelle. Mit dem ersten Auswärtssieg in der Bonusrunde könnte Bregenz Handball den Sprung auf Platz drei machen und auch Druck auf den Zweitplatzierten ausüben. Wer das sein wird, zeigt sich nach dem Duell von Alpla HC Hard gegen Graz.