Bregenz Handball gewinnt letztes Duell der Bonusrunde

Die beste erste Halbzeit seit Langem mit einem tollen Start haben Bregenz Handball eine 11:9-Pausenführung im abschließenden Spiel der Bonusrunde der spusu Liga gegen SG Insignis Handball Westwien beschert. Am Ende gewannen die Vorarlberger mit drei Toren Unterschied.

Erst nach acht gespielten Minuten musste der glänzend aufgelegte Bregenzer Torhüter Ralf Patrik Häusle erstmals den Ball aus seinem Tor holen. Bis dahin stand die Bregenzer Abwehr wie eine Wand rund um Abwehrchef Povilas Babarskas. Wenn die Gäste dann doch mal eine Lücke fanden, war Häusle zur Stelle. Eine kurze Schwächephase im Angriff entschärfte der Bregenzer Schlussmann ebenfalls. Ante Esegovic traf bei seinem Comeback nach einer Viertelstunde vom Siebenmeterpunkt zum 6:3 für die Hausherren. Die Bregenzer überzeugten in ihren Aktionen und produzierten weniger Fehler, als in den letzten Spielen.

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit schenkten sich Bregenz und Westwien nicht viel. Auf Augenhöhe verliefen die ersten 15 Minuten, in denen der kräftezehrende Einsatz der Bregenzer Abwehr seine Spuren hinterließ. Während die Wiener so manche Chance liegen ließen, legte die Vorarlberger wie auf Knopfdruck einen Gang zu und konnten sich bis zur 20. Minute auf 22:17 absetzen.

Besonders Alex Wassel trumpfte in dieser Phase mit Toren vom Flügel auf. Weitere fünf Minuten später war Westwien am Drücker und verkürzte auf 22:24. Als der ebenfalls starke Goran Aleksic gegen den bis dahin sicheren Jelinek parierte und Mitkov per Siebenmeter auf 26:22 für die Heimmannschaft stellte, war die Partie so gut wie entschieden. Am Ende ging Bregenz Handball mit 26:23 als verdienter Sieger vom Feld. Der Heimsieg dürfte Kraft und Selbstvertrauen fürs bevorstehende ÖHB-Cup-Final-Four, welches am 19./20. April im Messestadion Dornbirn ausgetragen wird.

„Wir haben das heute gut gemacht, super Chancen herausgespielt und stabil in der Abwehr gestanden“, befand Wassel nach dem Heimsieg seine Mannschaft.