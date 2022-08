Bregenz Handball gewinnt den Supercup

Traditionsgetreu wird die Handballsaison in Österreich mit der Austragung des fanreisen.com HLA Supercups eingeleitet. Heuer trafen der amtierende Meister Förthof UHK Krems und der amtierende ÖHB-Cup-Sieger Bregenz Handball aufeinander. Nachdem es am Ende der regulären Spielzeit 24:24 stand, sicherte sich Bregenz Handball am Samstagabend den Titel im Siebenmeterwerfen.

„Wir sind alle überglücklich. Dies ist nicht nur mein erster Titel mit Bregenz Handball, sondern mein erster Titel als Trainer überhaupt“, jubelte Michael Roth, Headcoach von Bregenz Handball. „Die Jungs haben ein super Spiel gemacht. Wir sind ruhig geblieben, auch im Rückstand. Kurz vor Schluss war es entscheidend, dass wir in der Deckung noch einen Zahn zugelegt haben.“ Ein Sonderlob richtete er an Torwart Jan Kroiss, der für Roth im Siebenmeterwerfen „eine hervorragende Leistung gezeigt und den Deckel draufgemacht hat“. Der Torwart selbst freute sich einfach nur ungemein über diesen Erfolg. „Ich bin unglaublich glücklich, alles gegeben zu haben und dass das aufgegangen ist. Ich hoffe, dieses Selbstbewusstsein mit in die Saison nehmen zu können“, sagte Kroiss.

Zwei Bregenzer sehen die Rote Karte

Beide Mannschaften lieferten sich ein extrem enges Spiel, in dem der Vorteil häufiger wechselte. Nach dem Auftakttreffer von Daniel Dicker, brachten Tore von Dragan Pavlovic und Marcel Timm die Bregenzer in Führung (2:1). Torhüter Kroiss sorgte mit mehreren Paraden dafür, dass die Wachauer bis zur 11. Minute kein Tor mehr erzielten (5:2), und trotz einer Roten Karte für Pavlovic erarbeitete sich Bregenz eine Halbzeitführung (11:9).

In einer engen zweiten Halbzeit war Bregenz dem Sieg 16 Sekunden vor Schluss dann sehr nahe. Matic Kotar erzielte das 24:23. Doch Krems schlug noch einmal zurück. Nach einer Roten Karte für Goran Aleksic in den letzten Sekunden der regulären Spielzeit, verwandelte Marko Simek den Strafwurf zum Ausgleich, wodurch es ins Siebenmeterwerfen ging. Dort nagelte Kroiss das Tor zu und sicherte den Bregenzern mit drei Paraden den Sieg. Der Endstand lautete 27:25.