Bregenz Handball empfängt Fivers aus Wien

In der Bonusrunde der Handball Liga Austria (HLA) empfängt Bregenz Handball am Samstag, 3. März, HC WAT Fivers aus der österreichischen Hauptstadt. Das Spiel beginnt um 19 Uhr in der Handball-Arena Rieden/Vorkloster. Nach dem Abgang von Bojan Beljanski hat Bregenz Handball noch nicht wieder in die gewohnte Spur gefunden, wie es in der Ankündigung heißt.

In der Pflicht sind daher nun der erst 20-jährige Florian Mohr und Clemens Gangl, die in das Abwehr- und Angriffsspiel integriert werden müssen. „Beide machen es gut. Wir müssen Geduld haben und ihnen auch Zeit und vor allem Spielpraxis geben, um diese Entwicklung zu erzielen. Unser Rückzugsverhalten sowie Überzahlangriff und Unterzahlabwehr sind keine neuen Themen, haben aber speziell in Krems und Wien nicht gut funktioniert“, sagt der Bregenzer Cheftrainer Jörg Lützelberger.

In der Hauptrunde mussten sich die Gelb-Schwarzen bereits zweimal gegen die Rot-Blauen Wiener geschlagen geben. Nun reist Gästetrainer Peter Eckl ohne seinen Spielmacher Vytas Ziura in die Festspielstadt an. Verletzungsbedingt wird der Mittelmann noch einige Zeit ausfallen. Dennoch erwarten die Bregenzer wieder ein sehr schnelles Spiel.

Für Bregenz Handball wäre es fast schon eine Art Befreiungsschlag, wenn die Punkte aus dem Match auf das eigene Konto wandern. Dazu spielt den Hausherren der Heimvorteil in die Karten. Wie wichtig die Fans im Rücken der „Gelb-Schwarzen sind“, bewies die starke Leistung im Heimderby gegen Hard.

Die Köpfe lassen die Festspielstädter keinesfalls hängen, sie wollen am Samstag punkten. „Wir wollen möglichst schnell wieder zurück in die Erfolgsspur kommen. Trotz den Niederlagen dürfen wir nicht an uns zweifeln. Jeder hat seine Aufgabe im Team. Und die gilt es am Samstag mit voller Konzentration zu erfüllen“, so Flügelspieler Dominik Bammer.

Ein Fragezeichen für Bregenz Handball steht am Samstagabend vor heimischer Kulisse hinter dem Einsatz von Mittelmann Nico Schnabl: Dieser verletzte sich im gestrigen Training am Fuß. Ansonsten steht Lützelberger der gesamte Kader zur Verfügung.