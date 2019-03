Bregenz Handball empfängt den Tabellenführer

In der fünften Bonusrunde der spusu-Liga Österreich hat der Rekordmeister Bregenz am Freitag, 8. März, Heimrecht gegen Spitzenreiter UHK Krems. Spielbeginn in der Arena Rieden/Vorkloster ist um 19 Uhr.

Laut Pressemitteilung spielt Krems bislang eine überragende Saison, ist in der Bonusrunde derzeit noch ohne Verlustpunkt und bis zum Viertelfinale wohl nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Somit ist die Favoritenrolle eigentlich klar geregelt.

Nichtsdestotrotz bleibt der Bregenzer Cheftrainer Jörg Lützelberger mit Blick auf Freitagabend ruhig: „Wir können vor unserer gelben Wand jede Mannschaft schlagen, da gibt es keinen Zweifel. Heuer haben schon gegen Krems gewonnen.“

Auch Geschäftsführer Björn Tyrner rechnet sich gegen den Tabellenführer Chancen aus: .„In den Rückspielen der Bonusrunde haben wir keine Auswärtsfahrt mehr im Programm. Aus den letzten drei Heimspielen und dem Derby in Hard erhoffen wir uns noch einen Sprung in der Tabelle.“

Für zusätzlichen Optimismus bei den Vorarlbergern sorgt die Aussicht, dass verletzte oder angeschlagenen Spieler wieder topfit sein könnten. „Am Sonntag mussten wir noch ohne sieben Stammkräfte bei Westwien antreten. Seit Jahresbeginn ist das Glück nicht unbedingt auf unserer Seite. Wir wissen aber, dass wir noch stark zurückkommen können. Mitkov, Esegovic, Gangl, Frühstück und Jäger werden uns hoffentlich bald wieder helfen“, so Tyrner. Auch Lützelberger gibt sich positiv gestimmt: „Jetzt haben unsere jungen Spieler wichtige Erfahrungen gesammelt. Das hilft ihnen in der Entwicklung und dem Verein in der Zukunft. Am Freitag gegen Krems müssen wir aber nochmal ganz eng zusammenrücken und an uns glauben. Dann gibt uns das spielfreie Wochenende wieder etwas Zeit.“