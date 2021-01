Brayden Low stürmt ab sofort für die Islanders

Linus Lundström hat bei den EV Lindau Islanders die Erwartungen nicht erfüllen können. Der schwedische Stürmer schoss beim Eishockey-Oberligisten in 19 Saisonspielen nur drei Tore. Jetzt haben sich die Wege der Lindauer und des Schweden wieder getrennt. Während sich Lundström einer EVL-Mitteilung zufolge schon mit einem anderen Verein einig ist, ist in Brayden Low auch schon ein Ersatz am Bodensee. Der kanadische Center war zuletzt vereinslos, ist seit der vergangenen Woche in Lindau und ist nach den momentan üblichen Corona-Tests ab sofort spielberechtigt.

Der 1,88 Meter große und 95 Kilo schwere Linksschütze lief zuletzt zwei Spielzeiten in der US-amerikanischen ECHL – zwei Ligen unterhalb der weltbesten Profiliga NHL – für die Reading Royals auf. 18 Tore und 20 Vorlagen hatte Low in der vergangenen Saison auf dem Konto stehen. Nun spielt der 26-Jährige zum ersten Mal in Europa. Bei den Islanders wird Low mit der Nummer 7 aufs Eis gehen.

Mit der Verpflichtung wollen die Verantwortlichen der EV Lindau Islanders im Kampf um einen Play-off-Platz frische Impulse in der Offensive setzen. Gerade die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor war es bisher, die der Mannschaft von Trainer Gerhard Puschnik ein wenig abging. Diese Schwäche soll Low beheben und das Offensivspiel der Lindauer gefährlicher machen. „Brayden ist ein hart spielender Center mit starkem Drang zum Tor und er arbeitet gut auf beiden Seiten vom Eis“, sagte Sascha Paul, Sportlicher Leiter der Islanders. „Auch wenn er bisher aufgrund der Pandemie nicht gespielt hat, war er stets auf dem Eis und kommt somit ohne Trainingsrückstand.“

Bei Linus Lundström wird derweil erwartet, dass er schon in den kommenden Tagen einen Vertrag bei einem neuen Club unterschreiben wird.