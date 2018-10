Braucht Lindau ein neues Hotel?

Braucht Lindau ein weiteres Hotel? Und wenn ja, wo sollte das gebaut werden? Auch diese Fragen haben die rund 50 Lindauer beim Leserstammtisch der Lindauer Zeitung diskutiert. Während die Hoteliers sich gegen eine neue Konkurrenz aussprachen, hatten einige andere verschiedene Standorte parat, an denen sie sich ein Businesshotel vorstellen könnten.

Wie bereits berichtet, waren sich die meisten Stammtischbesucher am Mittwochabend darüber einig, dass am Karl-Bever-Platz mindestens 700 Parkplätze geschaffen werden müssen. Das zeigte auch eine Abstimmung, die Manfred Simmoleit angeregt hatte. Weniger einig waren sich die Besucher bei der Frage, ob dort zusätzlich ein Hotel entstehen soll.

Carsten Holz, Chef der Lindauer Tourismus und Kongress GmbH, stellte auf Nachfrage klar, dass Lindau laut Bedarfsanalyse ein weiteres Hotel brauche. Das neue Best-Western-Hotel auf dem ehemaligen Bahlsengelände und andere, kleinere Häuser, die in der jüngeren Vergangenheit eröffnet wurden, änderten daran nichts. Einige Hoteliers hatten das angezweifelt. Doch Holz stellte klar: Trotz der dazu gewonnenen 350 Betten habe sich an der Kernaussage des Gutachtens nichts geändert: Es gebe einen strukturellen Bedarf für ein Tagungshotel. „Das Business-Hotel wäre möglich am Karl-Bever-Platz, wo es eine Sichtbeziehung zur Inselhalle hätte“, erklärte Holz. Das habe außerdem den Vorteil, dass der Weg vom Tagungshotel zur Inselhalle kurz sei. Ein weiterer Vorschlag der Experten sei ein Hotel als Nachnutzung des Hallenbads Limare. Holz selbst betrachte beide Standorte emotionslos. „Wir müssen uns jetzt überlegen, was das Beste ist, um den Bereich vor der Insel attraktiver zu machen.“

Schauer soll Hotel neben der neuen Therme bauen

Neben den Hoteliers sprach sich auch Klaus Burger ganz gegen ein neues Hotel aus. „Wollt ihr nochmal so 'ne Kiste wie das Best Western?“, fragte er. Manfred Simmoleit war für ein neues Hotel auf dem Gelände, auf dem das Limare steht, zumal die Stadt das Grundstück dort ja bereits besitze. „Wir brauchen keine Eier legende Wollmilchsau am Karl-Bever-Platz“, sagte Cornelius Wiedemann. Er schlug vor, ein Hotel zwischen Therme und Reutiner Bahnhof zu platzieren.

Irgendwo dort sollte das neue Hotel auch stehen, wenn es nach Wolfgang Spitzer geht. Seiner Meinung nach sollte man Thermen-Investor Schauer erlauben, beim Eichwald ein Hotel zu eröffnen.