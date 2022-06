Brandmelder eines Baumarkts löst aus

Gleich zu zwei Einsätzen, die durch Wasser ausgelöst worden sind, musste die Feuerwehr Lindau in dieser Woche ausrücken. Gegen sieben Uhr am Donnerstagvormittag alarmierte die Integrierte Leitstelle Allgäu die ehrenamtlichen Kräfte des Löschzugs Hauptwache in die Bregenzer Straße. Die Brandmeldeanlage eines Baumarktes hatte, wie die Feuerwehr Lindau mitteilt, ausgelöst.

Nach der Erkundung durch einen Trupp konnten die Feuerwehrleute weder Feuer noch Rauch festgestellt. Die Ursache war vielmehr Wasser. Ein Rauchmelder in der Gartenabteilung hatte nach Mitteilung der Feuerwehr wohl aufgrund eines starkregenbedingten Wassereintritts im Dachbereich ausgelöst.

Nach gut 20 Minuten erfolgte die Rückstellung der Anlage und die Einsatzkräfte konnten die Einsatzstelle der Betreiberin übergeben. Eine Streife der Lindauer Polizei war beim Einsatz im Baumarkt ebenso vor Ort.

Bereits am Abend zuvor um 21.28 Uhr wurde die Löschgruppe Altstadt in die Grub alarmiert. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses stellte fest, dass Wasser durch die Geschossdecke gelaufen war und rief daraufhin die Feuerwehr. Die Wehr schlossen ein Ventil und konnten nach einer halben Stunde wieder einrücken.