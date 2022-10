Brandalarm in Lindauer Therme

Die Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag in die Lindauer Therme ausrücken, nachdem dort der Brandalarm ausgelöst hatte. Um 14.33 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Allgäu die ehrenamtlichen Kräfte des Löschzugs Hauptwache in die Eichwaldstraße. Nach der Erkundung durch einen Trupp war schnell klar, dass die Auslösung auf Wasserdampf im Saunabereich zurückzuführen war und somit keine Gefahr bestand. Etwa 30 Minuten später konnten die Kräfte wieder abrücken. Polizei und Rettungsdienst waren ebenso vor Ort.