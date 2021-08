Dampfende Lauge tritt aus: Brandalarm entpuppt sich als Gefahrstoffeinsatz

Ein Brandmelder eines Unternehmens schlägt Alarm. Vor Ort stößt die Feuerwehr aber nicht auf Feuer, sondern auf eine dampfende Flüssigkeit.

Laut einer Pressemitteilung der Lindauer Feuerwehr löste eine Brandmeldeanlage eines Lindauer Industriebetriebes in der Rickenbacherstraße am Samstag Alarm aus. Die Kräfte des Löschzuges Hauptwache trafen kurz darauf an der Einsatzstelle ein und wurden durch das Betriebspersonal in Kenntnis gesetzt.

Und zwar, dass es kein Feuer gibt, dafür eine unbekannte Flüssigkeit ausgetreten sei. Laut Feuerwehr legten die Rettungskräfte Atemschutzmasken und Schutzkleidung an und erkundeten mit Kleinlöschgerät die Einsatzstelle.Beim ausgetretenen Stoff handelte es sich um ein Laugengemisch, das Dämpfe entwickelte, so die Feuerwehr. Personen hielten sich während des Austritts nicht im Gefahrenbereich auf.

So ging die Feuerwehr gegen den Gefahrstoff vor

Der eingesetzte Trupp setzte einen Hochdrucklüfter ein, schloss aus, dass weitere Flüssigkeit austritt und kämpfte mit Säurebinder gegen die bereits ausgetretene Menge. Vor der Industrieanlage begannen derweil die Vorbereitung von Dekontaminationsmaßnahmen, um die Schutzkleidung der eingesetzten Kräfte zu reinigen.

Dann traf laut der Pressemitteilung auch fachkundiges Personal des Betriebes an der Einsatzstelle ein. Außerdem unterstützten betriebseigene Feuerwehrleute die Kräfte der Lindauer Feuerwehr. Nach eineinhalb Stunden war der ausgelaufene Gefahrstoff gebunden und die Einsatzstelle konnte an die Betriebsfeuerwehr übergeben werden. Die Feuerwehr Lindau war mit fünf Fahrzeugen und 25 Feuerwehrangehörigen im Einsatz. Die Ursache des Austritts ist nicht bekannt. Verletzte gab es nicht.