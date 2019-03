BR berichtet über Lindaus letzten Fischer

Nach der Berichterstattung der Lindauer Zeitung berichtet nun auch der Bayerische Rundfunk über Christian Iwen, den letzten in Lindau ansässigen Berufsfischer.

Wie der BR mitteilt, läuft der Beitrag in der Abendschau am Donnerstag, 21. März. Im Mittelpunkt der Berichterstattung stehen die Revisionspläne des Berufsfischers Christian Iwen. Das Lindauer Landratsamt hatte dem 72-jährigen Iwen nach 54 Jahren 2018 zum ersten mal sein Hochseepatent nicht mehr erteilt. Der Grund: Der Fischer sei zu alt. Der 72-Jährige hatte vor dem Kemptener Landgericht gegen die Entscheidung geklagt. Doch ohne Erfolg. Grund für die gescheiterte Klage ist ein 2015 von der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) getroffener Beschluss, in dem die Altersgrenze für Berufsfischer auf 70 Jahre beschränkt wurde. Iwens Anwalt Michael Moser kündigte in der Lindauer Zeitung bereits an, in die nächste Instanz zu gehen. Die Abendschau hat Christian Iwen getroffen, mit ihm über seine Situation und Revisionspläne gesprochen.