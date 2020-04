Brüder kreieren Hoffnungsbaum

Jonathan (rechts) und Benjamin haben einen Hoffnungsbaum kreiert. An einen langen Ast haben sie bunte Bänder in Regenbogenfarben gehängt. „Wie ein Maibaum, jetzt Hoffnungsbaum, damit Corona bald vorbei ist", sagt der fünfjährige Benjamin. Wenn sie auch kreative Ideen im Foto oder Video haben, dann schicken Sie sie gerne per Mail an redaktion@lindauer-zeitung.de. Foto: Ergenschäfter