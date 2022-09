Bouler des TSV Lindau richten Freundschaftsturnier aus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Turnier vom 10. auf den 11. September zu verschieben war eine sehr weise Entscheidung des Orgateams Walter Metz und Horst Neumann gewesen. War am Samstag noch Land unter auf dem Bouleterrain hinter der Jahnturnhalle, so gab es Sonntag ab 13 Uhr perfektes Wetter. Neben etlichen Lindauern waren Spieler aus Ravensburg, Füssen, Lindenberg, Rankweil und Singen gekommen. Aufgestellt wurden Triplettes (= drei Spieler pro Mannschaft), gespielt wurde im Modus Supermêlée, was bedeutet, dass in den ersten drei Vorrunden die 27 anwesenden Teilnehmer pro Partie jeweils neu zusammengestellt werden. Im Anschluss wurden aus den zwölf besten Spielern vier Mannschaften ausgelost, die in dieser Konstellation sowohl im Halb- als auch im Endfinale zusammen blieben. Den ersten Platz sicherten sich Wolfgang Fauser, Ellen Trötscher und Siegfried Jäger, den zweiten Platz Christian Neumann, Wolfgang Furitsch und Fritz Scheiner. Es war ein sehr harmonisches, friedliches Turnier, was allen Spielerinnen und Spielern sehr viel Freude bereitet hat. Supermêlée bietet allen die Chance auf den Sieg, weil durch die neue Zulosung pro Runde die Bildung einer starken, schwer besiegbaren Mannschaft vermieden wird.