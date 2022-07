Botanischer Spaziergang der Frauen-Union

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Schmuckstück für Lindau ist der Lindenhofpark. Nicht nur für Erholung steht der Park, sondern er ist auch reich an kultureller Geschichte. Durch diese Geschichte führte Ursula Sauter-Heiler, Mitglied im Förderverein Lindenhofpark, die Mitglieder der Frauen-Union mit ihrer Kreisvorsitzenden Nadja Krammer-Dinkelbach.

Es braucht immer einen Visionär um so einen 7,5 Hektar großen Park zu gestalten. 1845 war der Lindenhofpark in Besitz des Handelsherrn Friedrich Gruber, der diesen Park 1956 an die Stadt Lindau, mit dem Grundgedanken der öffentlichen Nutzung, überließ.

Einen Park der aus kleinteiligen Besitzungen von Weingärten, einer Villa, dem heutigen Friedensmuseum, Gebäuden und einem imposanten Baumbestand durch den entstanden sind. Einen Park den Ehrenamtliche seit 1995 veranlasst hat das historische Erbe zu pflegen. Allein der Prachtbau der Villa im italienischen Stil, veranlasste einen bayerischen König eine Kopie auf der Roseninsel im Starnberger See zu bauen. Der neu angelegte Gartenteil des Parks, vom Förderverein Lindenhofpark nach einem historischen Plan gestaltet, begeisterte die FU-Damen.

Nach einem Rundgang im Park, mit einen Blick auf den See und traumhafter Aussicht auf die Insel Lindau ließen die FU-Damen bei einem gemütlichen Ausklang im Lindenhof-Bad den Rundgang durch den Park revue passieren.

