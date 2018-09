Boris Ebenthal ist neuer Klinik-Geschäftsführer

Boris Ebenthal wird neuer Geschäftsführer der Asklepios Klinik Lindau. Der 34-Jährige übernimmt die Aufgaben von Andreas Fischer (45), der aus persönlichen Gründen darum gebeten hat, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden. Das teilt die Klinik in einem Schreiben an die Presse mit.

Boris Ebenthal ist aktuell Klinikmanager in der Asklepios Klinik Birkenwerder. Im niedersächsischen Twistringen geboren, arbeitet er seit Anfang des Jahres 2016 für Asklepios. Nach kurzer Einarbeitung wurde Ebenthal zunächst Klinikmanager der Asklepios Klinik Wandsbek in Hamburg und später Klinikmanager in der Asklepios Klinik Birkenwerder, von wo er zum 1. November nach Lindau wechseln wird. Boris Ebenthal besitzt einen Master in Health Sciences der Westsächsischen Hochschule Zwickau und war vor seinem Eintritt bei Asklepios knapp drei Jahre Assistent der Geschäftsführung der PRO Klinik Holding GmbH in Neuruppin.

Bis zum Amtsantritt von Boris Ebenthal wird die Klinik von Joachim Ramming, Regionalgeschäftsführer Bayern der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA geleitet. „Wir danken Herrn Fischer für mehr als drei Jahre, in denen er mit großem Engagement in verschiedenen verantwortlichen Positionen für Asklepios tätig war. Gleichzeitig freut es uns, dass wir mit Boris Ebenthal aus unseren eigenen Reihen einen kompetenten Nachfolger haben, der zeitnahe die Leitung des für die Bodenseeregion und für Asklepios wichtigen Klinikstandorts übernehmen kann“, wird Marco Walker, Konzerngeschäftsführer der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, in der Mitteilung zitiert.

Mehr entdecken: Bereitschaftspraxis eröffnet neben dem Lindauer Krankenhaus