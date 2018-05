Borel: Stadt soll Erbpacht für Hoyerbergschlössle senken

Die ÖDP bleibt dabei: Die Stadt sollte das Hoyerbergschlössle auf Grundlage von Erbpacht an einen Interessenten geben. Denn der sei nach wie vor sehr interessiert, schreibt Peter Borel. Allerdings müsste die Stadt ihre Preisvorstellungen senken,ist der ÖDP-Mann überzeugt. Irene Heß, Vize-Kreisvorsitzende der ÖDP, erinnert zudem an die Geschichte des Hauses, das deshalb unbedingt im Eigentum der Stadt bleiben solle.

Die Stadt stelle den Sachverhalt nicht richtig dar, schreibt Borel in einer Pressemitteilung. Denn der Investor, dessen Namen Borel nicht nennen will, wolle das Hoyerbergschlössle sehr wohl auf Grundlage von Erbpacht so herrichten, dass dort eine öffentliche Nutzung möglich wäre. Es stimmt, dass der Investor schriftlich Abstand genommen habe von den Forderungen der Stadt, ergänzt Borel.

Knackpunkt sei die Höhe der geforderten Erbpacht, die ein Investor zusätzlich zu den immensen Sanierungskosten nach Vorstellung der Stadt jährlich zu erbringen habe. „Das sind knallharte Vorgaben, die dazu dienen, den Verkauf voranzutreiben“, wirft Borel Verwaltung und Stadträten vor. Ein Verkauf könne aber keine dauerhafte öffentliche Nutzung garantieren. Borel: „Dann ist das Haus ein Privatbesitz, Zaun drum herum und fertig! Dem Eigentümer kann niemand mehr etwas vorschreiben!“

Nur die Vergabe nach dem Erbbaurecht werde der Geschichte des Hauses und dem Willen der meisten Lindauer gerecht, ergänzt Borel. Er fordert deshalb Verhandlungen mit dem Investor, um herauszufinden, was für den wirtschaftlich verträglich wäre. „Die kostenlose Sanierung des Hoyerbergschlössles durch einen Investor muss für die Stadt ausreichend Gewinn sein, um somit das Lindauer Wahrzeichen zu behalten.“ An- oder Umbauten plane dieser Investor jedenfalls nicht, was dem Denkmalschutz entgegenkomme.

„Luftiges Belvedere“ sollte Bürgern erhalten bleiben

Unterstützung erhält Borel von seiner Parteifreundin Irene Heß, die an die Geschichte des Hoyerbergschlössles erinnert. Es war Bestandteil der Villa Lindenhof am Schachener Villenufer. Als der Kaufmann Friedrich Gruber von 1842 bis 1845 diese Anlage am Seeufer erbauen ließ, konnte er nicht wissen, dass sie Jahrzehnte später zu den schönsten Gesamtanlagen am Bayerischen Bodensee zählen würde. „Aber er ahnte wohl schon, dass sein Erbe wertvoll ist und dass es deshalb in den Händen seiner Lindauer Bürgerinnen und Bürger bleiben sollte. Und zwar laut seines Testaments eben in seiner Gesamtheit“, schreibt Heß in der Pressemitteilung.

„Ein luftiges Belvedere“, habe Dora Gruber einst geschrieben, wolle sie dem Bruder schenken, einen Ort, wo die Familie ungezwungene Familienfeste feiern und die wunderschöne Sicht auf den See genießen könne. Das sollten Lindauer heute dort auch erleben dürfen. Heß fragt: „Wieso sollten die Lindauer Bürgerinnen und Bürger denn auf dieses Erbe verzichten?“