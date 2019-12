Boppin B. & The Tuesday Four rocken im Club

Boppin B. & The Tuesday Four sind amSamstag, 14. Dezember, zu Gast im Club Vaudeville in Lindau. Beginn ist um 21 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 17 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren. Seit 1985 tourt die Band aus Aschaffenburg laut Veranstalter unermüdlich durch die Welt, spielt Konzert um Konzert und hat sichtlich Spaß dabei. die Musiker haben mittlerweile knapp 6000 Auftritte gespielt und 13 Alben veröffentlicht. Wurden anfangs sehr gerne moderne Pop-/Rocksongs adaptiert und in ein Rock’n’Roll/Rockabilly-Stück verwandelt, wird heute mehr Wert auf Eigenkompositionen gelegt.Mit Michi Bock, seit März 2018 der neue Mann am Mikrofon, kommt noch einmal eine extra Portion Spielfreude und Power dazu, die Boppin‘ B noch einmal auf ein höheres Level heben, schreibt der Club Vaudeville und empfiehlt: „Kommen, abrocken, Spaß haben“. Foto Boppin B & The Tuesday Four