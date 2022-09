Boots-Center Fröhlich feiert 50. Geburtstag

Das Boots-Center Fröhlich in Lindau gibt es seit 50 Jahren. Das plant die Firma am Wochenende vom 1. und 2. Oktober ausgiebig zu feiern, kündigt sie an. Die Firma wurde von Ingrid und Achim Fröhlich 1972 gegründet, die damit ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Nach Verlagerung der Firma Ende 1984 in das verkehrsgünstige, am Autobahnzubringer Lindau – München, gelegene Gewerbegebiet war es möglich ständig zu expandieren. Gut die Hälfte der Maxum Boote welche in den 1990er Jahren in Europa betrieben wurden, gingen über die Bücher der Firma Boots-Center Fröhlich, schreiben sie. Inzwischen führt Sohn Uwe Fröhlich den Betrieb. Auch seine Söhne Rico und Marco sind dabei. Das Boots-Center Fröhlich erstreckt sich heute auf einem über 8000 Quadratmeter großen Grundstück mit 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Auch gibt es mehr als 250 Winterlagerstellplätze für die Kunden. Aktuell importiert die Firma Fröhlich neben „Regal Boats“, die Marke „VTS-Boats“ aus Polen sowie die Boote der Marke „Alfastreet Marine“ aus Slowenien. Foto: Boots-Center Fröhlich