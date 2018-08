Boone and Nhu: Auftritt für die Cavazzen-Sanierung

Nicht zuletzt die eindrucksvolle finanzielle Unterstützung ist ein ermutigendes Zeichen für das bürgerliche Engagement in Lindau, das für die Sanierung des Stadtmuseums Cavazzen sammelt: Mehr als 170 000 Euro von Mitgliedern, Spendern und aus verschiedenen Anlässen sind bisher zusammengekommen, um das Großprojekt zu unterstützen, teilt der Förderverein Cavazzen mit. Zu diesen Anlässen gehören immer wieder auch Benefizkonzerte wie zuletzt der Auftritt des Duos Paratore im Stadttheater. Sie haben übrigens den Erlös aus solchen Konzerten zwischenzeitlich auf mehr als 8000 Euro anwachsen lassen.

Am kommenden Freitag, 17. August, wird die Reihe dieser Benefizkonzerte im Innenhof des Cavazzen fortgesetzt, diesmal wieder mit „U-Musik“: Dort wird das bekannte Gesangsduo Boone and Nhu seinem Publikum erneut beweisen, wie überzeugend auch die großen Pop- und Rockklassiker klingen können, wenn sie dabei fast „nur“ von einem guten Gitarristen begleitet werden, heißt es in der Vorschau. Wer also Lust auf pfiffige Coverversionen und gefühlvolle Balladen hat, wer sowohl auf Pink Floyd als auch auf Simon & Garfunkel steht oder bei „Country Roads“ und „Imagine“ leise mitsingen möchte, der ist dort richtig.