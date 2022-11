Boney M., Münchner Freiheit, Marianne Rosenberg: So war die Lindauer Starnacht - MIT BILDERGALERIE

Wie es sich für eine anständige Disko-Schlager-Nacht gehört, gibt es auch am Freitagabend in der Inselhalle bei der ersten Lindauer Starnacht diese sehr spezielle Mischung unterschiedlicher Musikfreunde: Da sind zum Beispiel die lebensbejahenden Mitt-Fünfzigerinnen, die in Grüppchen mit ganzem Körpereinsatz vor der Bühne ohne ihre Ehemänner volles Kanonenrohr abtanzen. Oder etwas weiter hinten an den Bistro-Tischen lehnend die älteren Semester, die höchstens mit den Fingern im Takt wippen und ihre Freude – wenn sie denn eine solche empfinden – sehr still ausleben.

Und es gibt sogar einen penetranten Solo-Tänzer, der einem Schlangenmensch nicht unähnlich überall dort raumgreifende Verrenkungen macht, wo Frauen in stupsbarer Nähe sind. Dass sich um diesen Herrn später Security-Leute kümmern werden, ahnt der fidele Bursche bei Konzertbeginn noch nicht.

Doch wer geglaubt hat, dass die Künstler des Abends Boney M., Münchner Freiheit, Marianne Rosenberg oder Schlager-Einsteigerin Melia nur Menschen der Kategorie 60 Plus mobilisieren können, der muss sich verwundert die Augen reiben.

Treibt sich doch zwischen acht und achtzig nahezu jede Altersgruppe vor der Bühne herum, wenn auch in unterschiedlichen Dosierungen. Was alsbald die Frage aufwirft, wie das Programm, der Ticketpreis von 85 Euro und das Publikum zusammenpassen?

Viele kommen mit Gratis-Tickets

Während die Münchner Freiheit als erste Band den Saal mit dem alten Hit von 1988 „So lang' man Träume noch leben kann“ langsam auf Betriebstemperatur bringt, löst sich das Rätsel: Viele Menschen im Publikum bekennen freimütig, mit einer Freikarte in die Veranstaltung gelangt zu sein. Mal ist die Rede von 400 Gratis-Tickets an diverse Lindauer Vereine und Institutionen, mal nur 200. Es dauert recht lang, jemanden zu finden, der den regulären Eintrittspreis bezahlt hat.

Helmut aus Wangen gehört zu diesem Teil des Publikums. Still und aufrecht wie sein eigenes Denkmal steht er ohne äußerliche Regung als seelenruhiger Gemütsmensch Anfang 70 in der hinteren Reihe und sagt durch die dröhnende Musik hindurch: „Sehr schön, viele Erinnerungen. Wo das Lied ein Schlager war, war ich ungefähr 30.“ Da tönt es „Ohne dich schlaf' ich heut Nacht nicht ein, ohne dich fahr' ich heut' Nacht nicht heim…“

Alle warten gespannt, als Boney M. auf die Bühne treten. Mit Frontfrau Liz Mitchell (rechts), die von der Original-Formation übrig geblieben ist und deren charakteristische Soul-Stimme damals wie heute den Sound der Gruppe prägt. (Foto: Erich Nyffenegger)

Die Lindauerinnen Tanja und Claudia – beide Mitte 30 – geben offen zu, von den Künstlern eigentlich gar keinen zu kennen. „Was ich sonst so für Musik höre? ,Laterne, Laterne – Sonne Mond und Sterne’“, erklärt Claudia und lacht, die gemeinsam mit ihrer Freundin einfach froh und glücklich ist, den mütterlichen Pflichten für einen Abend lang entfliehen zu können. Dazu hat Tanja extra ihr funkelndes Glitzerkleid angezogen.

Marianne Rosenberg sorgt für Party-Spaß

Während die Herren der Münchner Freiheit ihre Sachen zusammenpacken, macht sich mit Marianne Rosenberg ein echter Star startklar – die 67-Jährige hat 2020 mit ihrem Album „Im Namen der Liebe“ 19 Wochen lang die Charts dominiert, was sie während des Auftritts auch mehr als nur einmal betont. Begleitet wird sie von einer Geigerin auf der Elektro-Fiedel und einem Schlagzeuger, wobei nicht ganz klar wird, welche Musikelemente da aus der Konserve kommen und was live gespielt wird. Spätestens als Rosenbergs Hit „Marleen!“ die Menge in Wallung bringt, flankiert von funkensprühender Pyrotechnik, stellt niemand mehr irgendwelche Fragen.

Die 67-Jährige hat 2020 mit ihrem Album „Im Namen der Liebe“ 19 Wochen lang die Charts dominiert: Am Freitagabend sang Marianne Rosenberg bei der ersten Lindauer Starnacht. (Foto: Erich Nyffenegger)

Im Anschluss beginnt eine merkwürdig anmutende Umbaupause. Allerlei Helfer tragen Tannen- und Laubbäume auf die Bühne. Auf einem erhöhten Podest installiert eine DJane Plattenspieler. Das Publikum wartet ebenso geduldig wie gespannt – bis triumphale Musik anschwillt und die Erwartungen aller bis ins Unermessliche steigert. Und dann passiert: nichts. Unruhe im Publikum, erste Rufe nach „Melia! Melia! Melia!“

Doch es dauert noch eine ganze Weile bis die Künstlerin auf der Bühne erscheint – was den hyperaktiven Solo-Tänzer derart eskalieren lässt, dass er schließlich von zwei Security-Leuten aus dem Saal begleitet werden muss und Melia sagt: „Hach, ich kann Euch gar nicht sagen, wie aufgeregt ich bin!“

Newcomer Melia kommt aus Meckenbeuren

Melia heißt eigentlich Heike Müller, ist 1981 geboren und stammt aus Markdorf. Ihr Lindauer Debüt ist ihr erster Live-Auftritt überhaupt und soll ein Baustein auf dem Weg zu einer internationalen Schlager-Karriere werden. So jedenfalls erklärt es Mitveranstalter und Manager Sascha in einer Pause, der aber nicht mit ganzem Namen zitiert werden möchte. Gemäß seiner Aussage feiern exakt 1004 Menschen an diesem Abend die erste Lindauer Starnacht.

Sie heißt eigentlich Heike Müller und stammt aus Markdorf. In Lindau trat sie zum ersten Mal auf. Das soll für Melia ein Baustein auf dem Weg zu einer internationalen Schlager-Karriere werden. (Foto: Erich Nyffenegger)

Das Publikum spürt Melias Nervosität, macht aber wacker mit, auch als sie bereits nach zwei Songs von der Bühne verschwindet und vier Tänzer mit akrobatischen Einlagen die Zeit überbrücken, während sie sich zum ersten Mal umzieht. Ihre feine und klare Stimme intoniert noch ungekannte Titel wie „Pures Glück“ oder „Regenbogen“.

Mit zarten Balladen, die gefühlvoll gesungen sind und Melias Talent unter Beweis stellen, erreicht sie das Publikum in seiner aufgedrehten Feierlaune allerdings nur bedingt. Sodass sich die Menge in Erwartung von Boney M. etwas zerstreut. Helmut aus Wangen lobt Melia aber: „Die hat das schön gemacht, da kann man nix sagen.“ Aller Anfang sei schwer.

Boney M. sind die wahren Stars des Abends

Dann der letzte Teil des Konzertabends, gespannte Erwartung, Hexenkessel-Stimmung, als Boney M. auf die Bühne treten. Mit Frontfrau Liz Mitchell, die von der Original-Formation übrig geblieben ist und deren charakteristische Soul-Stimme damals wie heute den Sound der Gruppe prägt. „Daddy Cool“, „Ma Baker“, „Sunny“, „Rasputin“ und „Rivers of Babylon“ – die 70-Jährige elektrisiert noch einmal das Lindauer Publikum. Vom Freikarten-Besitzer bis zum Vollpreis-Zahler, vom einsamen Herzen bis zu den jung Verliebten. Von den hysterisch Tanzenden, bis zu den wie versteinert Stehenden.