„Bolla“ vermisst Streicheleinheiten

Von Sybille Glatz

Schon die Aufgaben lassen erahnen, dass es sich bei den „Oberschwäbischen Highländgames“ um einen Wettkampf für echte Kerle handelt: Steinstoßen, Baumstammwerfen, Fassrollen, Strohsackwerfen, Mostschöpfen und Schottenwäsche. Und das alles in praller Sonne und bei brütender Hitze. 32 Männer fühlten sich dafür Manns genug und traten am Samstag in Wilhelmskirch gegeneinander an, alle stilecht gekleidet im Schottenrock.

Zwei Männer bildeten jeweils ein Team, einen „Clan“.