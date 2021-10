Versüßtes Weihnachtsfest für Lindauer in Not: Aktion „Herzenswünsche“ geht in die dritte Runde

Wer einen Wunsch hat, für jemanden wünschen oder jemanden vorschlagen möchte, kann sich bis zum 19. November unter folgenden Telefonnummern melden: 08382 / 227 27 oder unter 0170-2401035.

Am 26. November von 16 bis 19 Uhr im Lindaupark einen Stand geben, an dem man sich Wünsche, die man erfüllen möchte, abholen kann. Auch im Unverpacktladen in der Schulstraße in Lindau-Reutin und beim „Klangvolles Reikihaus Maha“ im Gstäufweg 18 hängen die Wünsche aus.