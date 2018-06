Bogy und VHG tüfteln an gemeinsamen Konzept für G9

Die Lindauer Gymnasien nehmen den Wunsch von Landrat Elmar Stegmann, sie mögen sich mit einem gemeinsamen Konzept für das Pilotprojekt vierjährige Mittelstufe bewerben, ernst: Die Direktoren Edward König (Bodensee-Gymnasium) und Waldemar Schmitt (Valentin-Heider-Gymnasium) haben zusammen mit ihren Stellvertretern erste Möglichkeiten erörtert, wie sie ab September in der Mittelstufe, also bei den Klassen acht bis zehn zusammenarbeiten könnten.

Schmitt weiß inzwischen von rund 30 Familien, die sich im VHG für das künftig neunjährige Gymnasium – vom bayerischen Kultusministerium Mittelstufe plus genannt – interessieren. Im Bogy findet dazu am Mittwoch, 11.Februar, ein Elternabend statt. Am Montag nach den Faschingsferien wollen die Schulleiter dann weitere Einzelheiten für ihre gemeinsame Bewerbung klären, die spätestens am 27.Februar in Augsburg dem Ministerialbeauftragten Hubert Lepperdinger vorliegen muss.

Zum Elternabend am Mittwoch, 11. Februar, lädt das Bodensee-Gymnasium alle Familien der jetzigen Siebtklässler ein. Er beginnt um 19 Uhr.