BoGy-Schüler Paul gewinnt Komponistenwettbewerb Siegburg

Das Bodensee-Gymnasium ist stolz auf seinen vielseitig begabten Schüler Paul Deininger. Der Zehntklässler ist nicht nur musikalisch als Ausnahmetalent bei schulischen Veranstaltungen hervorgetreten, sondern er engagiert sich immer wieder auch im Arbeitskreis „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und in der Schultheatergruppe. Jetzt überraschte er die Schulgemeinschaft mit dem Sieg beim Komponistenwettbewerb der Engelbert-Humperdinck-Musikschule Siegburg bei Köln.

In gerade mal zwei Monaten gelang es Paul, die Notenskizze des spätromantischen Komponisten Engelbert Humperdink in einem modernen Stil zu vervollständigen und ein Klangerlebnis der besonderen Art zu schaffen. Den kreativen Prozess beschreibt der überaus talentierte Zehntklässer mit folgenden Worten: „Bei mir hieß das, dass ich nur die Melodie übernommen habe. Zu dieser habe ich dann eine Einleitung komponiert und in Hauptteil und Schluss habe ich dann immer wieder das Thema verarbeitet. Außerdem waren mir nur drei Stimmen zu wenig. Deshalb - und damit die Komposition weiterhin für drei Solisten spielbar ist - habe ich die Komposition für Solisten mit Loopern komponiert.

Mit einem Looper können die Solisten, dann sozusagen zwei oder mehr Stimmen alleine spielen. Bei „Ausbruch aus den Schatten“, wie ich das Stück genannt habe, spielen Violine und Cello jeweils zwei Stimmen und das Klavier drei, da die dritte Stimme des Klaviers eher schlagzeugartig ist und keine Töne, sondern Geräusche auf dem Klavier erzeugt. Generell kommen die vielen Rhythmen vermutlich daher, dass ich Cajon spiele.“

Alle, die nun neugierig geworden sind, dürfen sich auf eine Hörprobe dieses außergewöhnlichen Werks „Ausbruch aus den Schatten“ freuen. Sie finden den Erstling des vielversprechenden jungen Komponisten auf der schulischen Homepage: www.bodensee-gymnasium.de unter "WIR GRATULIEREN!".