Bogy hat eine neue Wertebotschafterin

Viktoria Orsos aus der achten Jahrgangsstufe des Bodensee-Gymnasiums (Bogy) wurde vom Kultusministerium als Wertebotschafterin im Rahmen der Initiative „Werte machen Schule“ ausgewählt. Sie ist eine von etwa 25 Jugendlichen aus dem Regierungsbezirk Schwaben, die speziell dazu ausgebildet werden. Dabei erwerben sie Basiskompetenzen zur Wertebildung, zur Kommunikationsfähigkeit und zur Teamführung. Sie erarbeiten entsprechende schülerorientierte Module, zum Beispiel für Projekttage und -wochen, Schulfeste und zur Schulung der Klassensprecher. Auf diese Weise werden sie zu Vorbildern bei der Wertebildung an ihrer Schule, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Diese ist ein wesentlicher Bestandteil der Erziehung am Bodensee-Gymnasium. Die Schule feiert 2028 ihr fünfhundertjähriges Bestehen und bereitet sich darauf mit einer Bogy-Dekade vor. Das bedeutet, dass in den zehn Jahren vor dem großen Ereignis für jedes Schuljahr ein besonderes Dekadenthema gewählt wird, das die Schulgemeinschaft als Motto durch das Jahr begleitet. Heuer ist es die Toleranz. Diese ist im Schulalltag besonders wichtig, weil dort täglich Menschen verschiedenen Alters, unterschiedlicher Herkunft und verschiedener religiöser Vorstellungen zusamenkommen, heißt es in der Mitteilung weiter.