Bogy bringt Extrablatt heraus

Das Lindauer Bodenseegymnasium (Bogy) hat nach einer Zeit des coronabedingten Homeschoolings am Montag, 15. März, erstmals in diesem Jahr die Pforten geöffnet. Zum Auftakt begrüßte das Schülerzeitungsteam des Bogy die Mitschüler mit einem eigenen kostenlosen Extrablatt, teilt die Schule mit. Die Schülerzeitungsredakteure setzten sich darin etwa mit den Erfahrungen in Videokonferenzen, dem Unterricht in der Jugendherberge und Neuerungen im Schulhaus auseinander. Daneben versprach ein Wettbewerb zum schulischen Leitbild für jedes richtige Lösungswort einen kleinen Preis vor den Osterferien.

Passend zum erneuten Wintereinbruch konnten endlich auch kreative Schülerinnen, die sogenannten Schneekünstlerinnen, am Bodensee-Gymnasium, am ersten analogen Schultag ihre Preise entgegennehmen. Der Wettbewerb um die schönsten Schneefiguren, den die Schule unter Leitung von Gabriele Ferchl-Heinsch in der Zeit der Schulschließung im Januar ausgelobt hatte, war laut Pressemitteilung ein voller Erfolg.

Mit ihrer Schneefamilie gewann Johanna Hörger aus der Klasse 7b den ersten Preis, einen Büchergutschein im Wert von 20 Euro. Die Schneeschafe von Lena Göhlert wurden mit dem zweiten Preis, einem Büchergutschein über 15 Euro, belohnt. Der dritte Platz ging an die Schneezwerge von Mira Juhre aus der Klasse 6a. Dafür gab es einen Büchergutschein von zehn Euro. Je einen Trostpreis in Form einer Packung Pralinen bekamen die Geschwister Charlotte und Sophia Nyffenegger (5c, 7c) für ihre Schneehasen und Ester Gagliote (6c) für ihre Schneekatze. Schulleiterin Jutta Merwald freute sich sichtlich über beides – das Extrablatt und die weißen Kunstwerke ihrer Schülerinnen. Sie lobte die Künstlerinnen für ihren Einfallsreichtum und dankte außerdem Gabriele Ferchl-Heinsch für die Idee, in der schwierigen Phase des Lockdowns die Schülerinnen zur Teilnahme an einem solchen Kreativwettbewerb motiviert zu haben.

Das Bodensee-Gymnasium, so die Schulleiterin, hat in der Coronazeit kreative Wettbewerbe zu verschiedenen Themen für sich entdeckt. Die überwältigende Zahl der Teilnehmer habe die Schule jedes Mal bestätigt, in dieser Richtung weiterzuarbeiten: „Es ist wichtig, die Kinder fühlen zu lassen, wie man auch dieser Zeit durch Eigeninitiative und Engagement etwas Gutes abgewinnen kann, auf das man stolz sein kann.“

Bis zum Schulschluss am Montag war die Box für das Lösungswort in Sachen schulischem Leitbild bereits gut gefüllt.