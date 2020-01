„Bodyguard“ kommt nach Bregenz

Das Musical „Bodyguard“ erzählt die Liebesgeschichte zwischen Superstar Rachel Marron und dem früheren Geheimagenten Frank Farmer. Das Musical basiert auf dem gleichnamigen Hollywood-Film nach dem Drehbuch von Lawrence Kasdan. Vom 5. bis 9. Februar ist „Bodyguard“ nun erstmals in der deutschen Inszenierung (Songs auf Englisch, Dialoge auf Deutsch) im Festspielhaus Bregenz zu erleben.

An die Stelle von Whitney Houston und Kevin Costner im Film treten die Sängerin und Musical-Darstellerin Aisata Blackman sowie Schauspieler Jo Weil. Das Musical überzeugt laut Veranstalter zusätzlich durch einen mit dem Grammy ausgezeichneten Soundtrack, der sich mit über 45 Millionen Tonträgern verkaufte und damit bis heute der erfolgreichste Filmsoundtrack aller Zeiten ist. Zu hören sind neben Songs aus dem Film wie „I Will Always Love You“ weitere Hits wie „How Will I Know“, „I Wanna Dance with Somebody“ oder „One Moment in Time“.

Die Story: „Bodyguard“ Frank Farmer soll Sängerin Rachel Marron vor einem unbekannten Stalker beschützen – gegen ihren Willen. Dabei ist weder die Diva noch ihr Leibwächter bereit, Kompromisse einzugehen. Die Produktion begeisterte laut Pressemitteilung bislang weltweit mehr vier Millionen Zuschauer in zwölf Ländern.

Sängerin und Musical-Darstellerin Aisata Blackman ist bekannt aus der zweiten Staffel von „The Voice of Germany“. Sie wirkte schon in zahlreichen Musicalprojekten mit. Jo Weil ist vor allem bekannt durch seine Rolle als Oliver „Olli“ Sabel in der ARD-Serie „Verbotene Liebe“.