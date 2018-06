Body Supply weckt Erinnerungen

Lindau (lz) - 69 Lebensjahre bringen die vier Musiker von Body Supply aus Weiler und Lindenberg gemeinsam auf die Bühne. So alt sind manche der Jazzfans im Lindauer Club aber jeder für sich allein. Aber gerade das war das Spannende des Abends.

Felix Kellershohn am Piano (2012 als Gitarrist als einziger in Bayern in der höchsten Leistungsstufe D3 ausgezeichnet), Marco Kühnert an der Gitarre, Peter Schmauch an Posaune und Bass und Patrick Zebandt am Schlagzeug überzeugten einfach alle Besucher. Dabei hatten sie sich vor drei Jahren als Rockband zusammengefunden oder besser gesagt, ihr Lehrer Johannes Rösler an den Musikschulen Westallgäu und Lindenberg hatte sie zusammengeführt. Nach ersten Erfolgen, wie dem Gewinn des „Allgäuer Zeitung Szene Star 2012“ in Kaufbeuren entwickelte sich die erfolgreiche Allgäuer Band unter dem Einfluss ihres Mentors zur Jazzformation.

Wer glaubte, nun zu hören wie sie sich an den Jazz herantasten, hatte sich getäuscht: Denn sie waren schon dran! Und sie haben ihren Einstieg nicht mit altbekannten Ohrwürmern gewählt, sondern viel weiter oben. Namen wie John Coltraine, Herby Hancock, Ray Charles oder Miles Davis stehen Pate bei ihren Stücken.

„Spielen, wie wir es können“

Felix Kellershohn moderierte feinfühlig und erzählte, wie sich die Musiker mit ihren Vorbildern auseinandersetzen: „Wenn wir es schon nicht so spielen können wie er (Miles Davis: „So what“), dann müssen wir es spielen wie wir es können.“ Duke Ellingtons „It don’t mean a thing, if it ain’t got that swing“ brachte ein spritziges Duo der Posaune von Peter Schmauch und dem Schlagzeug von Patrick Zebandt. Das war einen langen Zwischenapplaus wert, genauso wie die technisch vollkommenen und musikalisch phantasiereichen Soli von Marco Kühnert. Mit dem Song „Moanin“, der die Band Art Blaky’s Jazzmessengers berühmt gemacht hat und der viele Jahre die Erkennungsmelodie des Lindauer Jazzclub war, haben sie bei den älteren Zuhörern Erinnerungen geweckt.