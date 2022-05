Bodo Wartke: „Viele Lieder habe ich aus Sicherheitsgründen gar nicht angefangen“

Bei dem einwöchigen Kabarettfestival anlässlich der Preisverleihung des Salzburger Stiers in Lindau gibt es noch Restkarten für den Auftritt von Lizzy Aumeier mit ihrem Best-Of-Programm am Donnerstag, 19. Mai, um 20 Uhr auf der Casinobühne. Die Karten kosten 18 und 15 Euro. Auch für die Eröffnungsgala mit Martina Schwarzmann, Alfred Dorfer, Hannes Ringlstetter und Band am Freitag, 20. Mai, 20 Uhr, im Theater sind wieder einige Restkarten erhältlich. Sie kosten zwischen 32 und zwölf Euro. Dasselbe gilt für den Preisträgerabend am Samstag, 21. Mai, 20 Uhr, im Stadttheater mit Luise Kinseher, Omar Sarsam, Fatima Moumouni und Laurin Buser. Die Moderation übernehmen Hannes Ringlstetter und Band. Los geht es um 20 Uhr im Stadttheater, Karten gibt es ab zwölf und bis 27 Euro. Für den Auftritt von Christoph Fritz, der mit seinem Programm „Das jüngste Gesicht“ das Kabarettfestival am Sonntag, 22. Mai, 20 Uhr, im Zeughaus abschließt, gibt es noch Karten zum Preis von 21 Euro, ermäßigt 18 Euro. Alle Tickets gibt es online unter

Der Klavierkabarettist Bodo Wartke hat beim Festival anlässlich der Preisverleihung des Salzburger Stiers im Stadttheater Lindau gespielt. Es war sein erster Auftritt in Lindau. Wie es für ihn war, welche Themen ihn umtreiben und ob er wieder nach Lindau kommt, erzählt er im Interview mit Barbara Baur.

Herr Wartke, wie war denn das Lindauer Publikum?

Super. Sehr, sehr begeistert und begeisterungsfähig. Der Intendant des Theaters hat mir gestern erzählt, dass er zehn Jahre lang versucht hat, dass ich mal komme, was bisher daran gescheitert ist, dass in Nicht-Pandemie-Zeiten mehr Leute zu mir kamen – das muss ich ja leider sagen – als das Lindauer Theater groß ist. Dank Corona sind die Karten komplett neu gemischt. Jetzt ist es eben nicht mehr zu klein. Häufig sind ja die größten Theater nicht die charmantesten in Deutschland. Das sind häufig so Kongresshallen und Mehrzweckveranstaltungssäle und es ist auch okay, da aufzutreten. Wir haben uns deswegen extra immer ein schönes Bühnenbild und ein schönes Lichtdesign ausgedacht, um auch solche Orte heimelig zu machen. Und Heimeligkeit ist etwas, was kleine Theater von sich aus mitbringen. Also die sind von sich aus immer ganz gemütlich. Und es macht einfach Spaß, da schon mal Platz zu nehmen und sich aufzuhalten. Letztendlich ist es eine Win-Win-Situation, dass ich endlich hier in Lindau auftreten kann.

Ein Kabarettist, viele Gesichter: Bodo Wartke in Aktion. (Foto: Christian Flemming)

Wie ist es für Sie, nach so langer Zeit wieder zu spielen?

Gott sei Dank, endlich! Das ist ja eine Art von Unterhaltung, die nicht ohne Publikum auskommt. Naja, es geht schon. Ich habe Streaming-Konzerte gegeben. Selbst da war Publikum anwesend, zugeschaltet halt. Ich interagiere viel mit den Leuten und das ist immer schöner, das von Angesicht zu Angesicht tun zu können und in lächelnde Gesichter zu schauen. Letztendlich gestalten ja alle gemeinsam den Abend. Ich sage immer, der Künstler macht das gar nicht alleine, was da passiert, sondern der bündelt die Energie auf einen Punkt. Im Idealfall schafft der Künstler es, für einen Lacher zu sorgen oder etwas zu erzählen, was alle witzig finden. Klappt aber auch oft genug nicht.

Sie feiern Ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum. Wie haben sich die Themen verändert, sind da Sachen dazugekommen?

Meine Themen sind vor allem ernster geworden. Ich widme mich inzwischen auch heiklen Themen wie religiösem Fanatismus. Nicht jedes Thema ist dafür geeignet, komödiantisch aufbereitet zu werden. Ich finde es immer schön, wenn das gelingt, weil man dann den Dingen mit einer größeren Leichtigkeit begegnen kann. Aber manche Themen sind dafür einfach zu ernst. Da hat sich meine Bandbreite auch aufgefächert in den letzten Jahren.

Vielleicht auch mit Ihrem Kind.

Stimmt, ja. Da sind auf jeden Fall neue Themen in mein Leben getreten. Witzigerweise hatte ich die Idee zu dem einen Song „Der neue Job“ schon lange bevor mein Kind auf der Welt war und es in Aussicht stand, dass es passieren könnte, dass ich Vater werde. Da dachte ich, ah witzig, wenn ich irgendwann mal Vater werde, dann schreib ich dieses Lied. Und dann – zack – ging alles sehr schnell. Es ist ein bisschen so, als würde ich mit meinen Liedern die Realität herbeischreiben. Da muss man natürlich aufpassen, wovon man singt. Es gibt viele Lieder, die hab ich aus Sicherheitsgründen schon gar nicht angefangen.

Ach so, tatsächlich. Um was geht es in denen?

Mal so, mal so. Man kommt ja momentan mit dem Liederschreiben auch gar nicht so richtig hinterher. Bei der Geschwindigkeit, mit der sich vieles ändert... Es erscheinen auch Lieder von mir heute in einem anderen Licht, als zu der Zeit, als ich sie geschrieben habe. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich mein Lied über Regen. Das schrieb ich in seiner Urfassung vor 21 Jahren und auch in der Urfassung tauchte der Klimawandel auf. Der wurde thematisch gestreift, aber eher so ein bisschen spöttelnd, so: „Wo ist der Klimawandel, wenn man ihn mal braucht?“ Zwar war der Klimawandel schon im Bewusstsein der Leute angelangt, aber eher abstrakt, als könnte das in ferner Zukunft mal passieren. Und jetzt, nur wenige Jahre später, ist er erschreckend real und bedrohlich. Und da wäre es halt geradezu ignorant, in dieser Art und Weise davon zu singen, wie ich es vor 21 Jahren getan habe. Was ich dann gerne mache, ist meine Lieder der Realität anzupassen.

Auch bei Ihrem Auftritt gab es viele ernste und berührende Momente. Zum Beispiel wenn es um die Frage ging, wie wir leben wollen oder um den Zustand der Demokratie. Sind das die Themen, die sie beschäftigen?

Ja. Ich schreibe immer das Lied, das für mich gerade dran ist oder was mich gerade beschäftigt. Manche Themen tun das auch über ein Lied hinaus, da schreibe ich mehrere Lieder. Religionen etwa, die inspirieren mich derzeit ständig zu neuen Liedern. Also zuletzt die ganzen Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche und wie damit umgegangen wird beziehungsweise nicht umgegangen wird. Das finde ich ganz, ganz schrecklich und da werden wahrscheinlich noch einige Lieder folgen, bis sich was ändert.

Was treibt Sie an?

Was mich antreibt: Ich nehme eine Redewendung wörtlich, nämlich sich einen Reim auf etwas machen. Das ist das, was ich die ganze Zeit tue, und zwar beruflich. Die Gedanken und die Themen, die ich ausspreche, sind ja nicht neu. Aber ich gebe ihnen eine andere Form. Ich kann die Probleme nicht lösen, aber ich kann dafür sorgen, dass sie sich gut reimen und gut klingen – immerhin. Und das erzeugt im Idealfall Leichtigkeit und einen anderen Blick auf die Dinge, der dazu einlädt, sich damit zu beschäftigen oder sich anders damit zu beschäftigen. Musik berührt die Menschen auch nochmal ganz anders.

Viele Künstler sagen auf der Bühne, dass sie wiederkommen wollen. Sie haben das auch gesagt. Wie ernst meinen Sie das?

Ich meine das total ernst, also sicher! Allein, wo ich hier schon rumlaufe, ist klar, dass ich nochmal herkommen muss. Es ist ja nicht nur der Auftritt, sondern auch das ganze Drumherum. Wir wurden hier wirklich sehr herzlich empfangen und die ganze Gegend ist kaum zu toppen. Das Theater ist auf jeden Fall sehr geeignet, auch für meine übrigen Programme. Meine Theatertücke würden da total reinpassen. Da ist tatsächlich bei dem einen die Frage, ob wir das vom Platz her unterkriegen, weil wir relativ viel Zeug auf der Bühne haben. Aber das haben wir gestern schon ausgecheckt und das sieht ganz gut aus.

Zur Person

Bodo Wartke (44) stammt aus Bad Schwartau in Schleswig-Holstein. Nach dem Zivildienst zog es ihn nach Berlin, wo er ein Physik-Studium begann und sich nebenher schon der Kunst widmete. Er studierte später zwar Musik, beendete das Studium aber nach zehn Semestern, als er immer mehr auf der Bühne stand. Seit 2005 lebt er von seiner Arbeit als Musikkabarettist, Liedermacher und Schauspieler.