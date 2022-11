Bodo erhöht Preise – was das für den Lindauer Stadtbus bedeutet

Der Verkehrsverbund Bodo, dem neben Ravensburg und dem Bodenseekreis auch der Kreis Lindau angehört, erhöht ab Januar seine Fahrpreise. Und die steigen so stark wie noch nie an. Die Einzelfahrkarte im Lindauer Stadtbus wird dann 2,50 Euro kosten.

„Eine Erhöhung der Fahrpreise um 6,3 Prozent hatten wir in der rund 20-jährigen Geschichte unseres Verkehrsverbunds noch nicht.“ Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler bedauert diesen Schritt, wie er am Donnerstag in einer Pressekonferenz betonte. Doch mit Blick auf extrem gestiegene Energiepreise und die Existenznot von Verkehrsunternehmen sei das notwendig.

Einzelfahrscheine kosten zehn Cent mehr

Für Kunden und Kundinnen des Lindauer Stadtbusses heißt das, dass sie ab dem Neujahrstag für einen Einzelfahrschein statt bisher 2,40 dann 2,50 Euro zahlen müssen. Günstiger fährt, wer eine sogenannte eCard im Geldbeutel hat: Diese bargeldlose Zahlvariante gibt 20 Prozent Rabatt auf jede Einzelfahrt, so dass diese künftig zwei Euro kostet.

Wie Felix Löffelholz vom Bodo auf Nachfrage der LZ sagt, wird es mit der eCard im Lindauer Stadtbus auch weiterhin einen Kurzstreckentarif geben: Der kostet dann 1,60 Euro. Der Fahrschein ist 30 Minuten gültig, die Fahrtstrecke darf Luftlinie von Haltestelle zu Haltestelle maximal 1000 Meter betragen.