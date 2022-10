Bodenseeradweg: Diese Straße wird jetzt zur Fahrradstraße

Ein Teil der Schachener Straße wird zur Fahrradstraße. Jetzt beginnen die Bauarbeiten. Und zwar zunächst zwischen Badstraße und Kirchstraße.

„Aufgeteilt sind die Arbeiten in fünf Teilabschnitte“, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt. Begonnen wird mit dem Teilbereich zwischen Badstraße und Kirchstraße, dann folgen Kirchstraße bis Höhenstraße, Wilhelmshöhe bis Lindenhofweg, Lindenhofweg bis Alwindstraße und Alwindstraße bis Höhenstraße.

Der Stadtrat hatte vor rund einem Jahr beschlossen, dass dieser Teil der Schachener Straße zur Fahrradstraße werden soll. „Die Ausführungsplanung dafür haben die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) erstellt und auch die Ausschreibung der Bauleistung vorbereitet und vergeben“, so die Stadt weiter.

Ein Teil der Schachener Straße wird als Fahrradstraße ausgebaut. (Foto: Isabel de Placido)

Kosten liegen bei 2,5 Millionen Euro

Die Kosten, um aus der Schachener Straße eine Fahrradstraße zu machen, liegen laut Stadt bei rund 2,5 Millionen Euro brutto. „Die Stadt Lindau erhält dafür vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages eine Förderung in Höhe von rund 67 Prozent.“

Im Herbst 2023 sollen die Bauarbeiten beendet sein, schreibt die Stadt. „Dann wird dieser Straßenabschnitt als Fahrradstraße ausgeschildert.“ Das bedeutet, dass Radfahrer dort Vorfahrt haben.

Zum Spatenstich für den ersten Bauabschnitt der Bodensee Fahrradstraße eingefunden haben sich (von links): Jaime Valdes Valverde, Mobilitätsmanager Stadt Lindau, GTL-Werkleiter Kai Kattau, Oberbürgermeisterin Claudia Alfons und Pius Hummler, GT-Projekte. (Foto: Stadtverwaltung)

Um den Radverkehr zu erfassen, hat die Stadt Lindau bereits im Herbst 2018 die erste Dauerzählstation am Lotzbeckweg eingerichtet. Im Frühjahr 2022 seien dann vier weitere Zählstationen in der Schachener Straße, der Bregenzer Straße, der Eichwaldstrasse und der Frauenhoferstrasse errichtet worden. „Damit sind präzise Erkenntnisse möglich, wie viele Radfahrer in welcher Richtung unterwegs sind“, schreibt die Stadt. Auch ein Vergleich der Zahl vor und nach dem Ausbau zur Fahrradstraße sei möglich.